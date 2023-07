C'EST BON À SAVOIR - Pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2040, FedEx Express Canada emploie de plus en plus de véhicules fonctionnant avec des carburants alternatifs dans sa flotte et s'engage activement à transitionner l'ensemble de ses fourgons de ramassage et de livraison vers des véhicules entièrement électriques.

Pour plus d'informations, visitez : https://www.fedex.com/fr-ca/sustainability