Participez au défi des générations!

Dépassez-vous pour votre hôpital!

C'est bon à savoir est une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires

C'EST BON À SAVOIR – Le système de santé actuel fait face à des limitations sans précédent. Moins de personnel, moins de lits, moins de temps opératoire et des listes d’attente qui s’allongent partout. Envie de faire une différence et de soutenir votre hôpital ? Le défi des générations, c’est la meilleure façon de le faire. Il s’agit d’un grand mouvement qui regroupe 16 fondations hospitalières, 19 hôpitaux, et ce, dans 9 régions à travers le Québec.

Comment participer ? Rendez-vous au defidesgenerations.com. Choisissez un défi qui vous ressemble, individuellement ou en équipe. Amassez ensuite des fonds auprès de vos familles, vos amis et vos collègues. Le défi s’adresse à tout le monde qui désire contribuer et se dépasser. Vous avez jusqu’au 23 septembre pour le faire et amasser des dons.

L’objectif cette année est d’amasser 1 million de dollars et le mouvement est déjà à 400 000$. Vous pouvez également aller sur le site du défi pour faire un don et ainsi encourager des participants.

Pour plus d’informations, visitez : defidesgenerations.com