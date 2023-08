Entrevue

Alexandra Stréliski présente Dans les bois

La pianiste et compositrice nous invite à une soirée musicale immersive où elle met de l’avant ses nouvelles compositions tirées de son dernier album Néo-Romance. Les spectateurs ont accès à une carte de vins nature et de bières de microbrasserie sélectionnée par Alexandra elle-même. On prend des nouvelles de celle qui a plus de 330 millions d’écoutes en continu à travers le monde!