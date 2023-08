Les meilleurs rabais de la semaine du 24 août en épicerie

Envie d’épargner gros sur votre facture d’épicerie? Notre collaboratrice, Miss Econome, vous dit quelles sont les aubaines en circulaire dont il faut absolument profiter pour la semaine du 24 août 2023.

Si vous en avez assez de payer trop cher pour des aliments qui peuvent vous coûter moins, cette chronique hebdomadaire est pour vous.

L’entrepreneure Marilyne Gagné derrière la plateforme Miss Econome* nous conseille de se ruer vers ces aubaines du jeudi 24 au mercredi 30 août 2023.

LES 32 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 24 AU 30 AOÛT

MAXI

Poulet et dinde haché à 4,99 $ (économisez 37 %)

Côtelettes de longe de porc à 1,99 $/lb

Filet de saumon de l'Atlantique frais à 8,85 $/lb (économisez 36 %)

Fraises du Québec à 2,44 $ (économisez 50 %)

Raisins bleus (2 L) à 3,99 $

Maïs sucré deux couleurs à 6 pour 1,98 $ ou 33¢ ch.

Haricots verts ou jaunes à 2 $/lb

Cantaloup à 1,99 $

Radis à 99¢

Épinards à 2,99 $

Concombre à 2 pour 1 $ ou 50¢ ch. (économisez 49 %)

Tartinade de tofu à 2,99 $

Tortillas sans nom à 2 $

Pâte de tomates à 77¢ (économisez jusqu'à 40 %)

Noix de cajou à 3,99 $

Cette semaine, on met au menu cette recette facile et économique de pain de viande à la dinde de Bob le Chef. On y incorpore la dinde hachée à petit prix toute la semaine chez Maxi pour le plus grand bonheur de toute la famille.

SUPER C

Rôti de bas de palette à 4,77 $/lb

Beurre Sélection à 4,44 $

Raisins rouges ou verts à 1,37 $/lb

Avocat à 97¢

Mini-concombre à 1,47 $

Cuisinez vos récoltes du jardin avec l'une de nos 5 meilleures recettes de rôti de palette cette semaine. Que vous aimiez la faire à la mijoteuse ou au four, cette pièce de viande en circulaire chez Super C vous fera un parfait repas de saison.

IGA

Côtes levées de dos de porc frais à 3,99 $/lb

Cubes de boeuf à ragoût à 3,99 $/lb

Tofu à 2 pour 5 $

Coeurs de romaine à 2 pour 5 $

C'est le moment tout indiqué de commencer à cuisiner des repas réconfortants pour les journées d'été qui rafraîchissent. Notre chef, Jonathan Garnier, vise droit dans le mille avec cette savoureuse recette de ragoût de bœuf aux champignons et pavés de polenta.

En plus d'être délicieuse, elle embaumera la maison d'un délicieux parfum durant les 4 heures de cuisson nécessaires. Rendez-vous chez IGA cette semaine pour les cubes de boeuf à ragoût contenus dans ce parfait souper!

ADONIS

Poires à 1,29 $/lb

Aubergines à 99¢/lb

Courgettes vertes à 99¢/lb

Essayez cette recette végétarienne facile et délicieuse de salade tiède aubergine grillée et feta, concoctée par le Chef Jonathan Garnier. Faites le plein d'aubergines chez Adonis et savourez ce menu super simple à réaliser.

WALMART

Bleuets du Québec à 1,64 $ (économisez 1,33 $)

Fromage P'tit Québec à 4,44 $ (économisez 1,94 $)

Yogourt Tubes ou contenant de yogourt Source à 1,74 $ (économisez 1,44 $)

METRO

Boeuf haché extra-maigre à 3,99 $/lb

TIGRE GÉANT

Céleri à 97¢ ch.

