Tomates farcies savoureuses

Portions : 4

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 60 minutes

Ingrédients

6 tomates de vigne

125 ml (1/2 tasse) semoule de blé

30 ml (2 c. à table) beurre

450 gr (1 lb) chair à saucisse

120 ml (8 c. à table) huile d’olive

1 gousse d’ail, hachée

125 ml (1/2 tasse) feta émiettée

1⁄2 botte de persil, hachée

60 ml (4 c. à table) vinaigre balsamique

125 ml (1/2 tasse) chapelure panko

1 courgette, en brunoise

1 poivron rouge, en brunoise

Sel et poivre au goût

Préparation

Étape 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 190 °C (375 °F).

Étape 2

Tailler les tomates pour en retirer un chapeau, qui ne sera pas utilisé, dans la recette.

Étape 3

Puis à l’aide d’une cuillère, vider chaque tomate et conserver la chair retirée.

Étape 4

Dans un bol verser la semoule de blé, ajouter 125 ml (1/2 tasse) d’eau bouillante, 1 cube de beurre, couvrir d’un film alimentaire et laisser reposer 5 minutes.

Étape 5

Dans une poêle chaude, faire revenir la chair à saucisse dans un peu d’huile, 2 à 3 minutes.

Étape 6

Ajouter la chair des tomates, l’ail, mélanger le tout et poursuivre la cuisson, à feu vif, 5 minutes.

Étape 7

Vérifier l’assaisonnement.

Étape 8

Dans un bol, mélanger la préparation de chair à saucisse, la feta, le persil, le vinaigre balsamique et la semoule de blé.

Étape 9

Dans chaque tomate, répartir le mélange préparé et couvrir le dessus de chapelure panko.

Étape 10

Dans un plat, disposer les tomates farcies, répartir autour les brunoises de courgette et poivron, répartir le reste d’huile d’olive un peu partout puis ajouter un peu de sel et poivre et laisser cuire au four, 45 minutes.