3 bonnes cuvées qui sont nouvelles ou très peu connues !

Des suggestions de Philippe Lapeyrie !

1- Un grenache blanc ibérique qui en offre beaucoup pour moins de 19 $ !

Garnacha Blanca 2022

Botijo Blanco - Bodegas Frontonio

Valdejalón - Aragon - Espagne

Code: 14537976

Prix: 18.55 $

Disponibilités: 70 succursales en province

Sucre résiduel par litre: 1.2 gramme

Servir à 11-12 degrés Celsius

À déguster avec : des plats à base de poisson, de fromage, de pâte feuilletée...

Voici un produit qui sera définitivement à inscrire dans les meilleurs choix de vin blanc sous la barre de 20 dollars à la SAQ ! Sa texture grasse, huileuse, sphérique et enveloppante vous fera effectuer de brillantes harmonisations mets-vins à table. Ne le servez surtout pas trop froid et vous pourrez pleinement profiter de ses jolies vertus. Impeccable dès maintenant ou lors des 3 années suivant son achat.

2- Une très belle et très bonne bouteille de l'appellation Cahors !

Malbec 2022

Cochon de Dieu - Fabien Jouves

Cahors - Sud-Ouest - France

Code: 14426117

Prix: 23.95 $

Disponibilités: 150 succursales en province

Sucre résiduel par litre: 1.4 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : une assiette 100 % « cochonne ». Des côtelettes de porc, des saucisses de porc, des rillettes de porc...

Ce vigneron gascon n'a pas fini de nous épater avec ses juteuses et engageantes cuvées ! En effet, ses vins sont toujours axés sur le fruit, la gourmandise et la précision. Ce n'est jamais lourd ni trop concentré. Ce malbec offre une expression primaire ainsi qu'une abondante et désaltérante dose de fraicheur. Une quille qui sera à boire lors des 18 à 24 prochains mois.

3- Un sudiste, gourmand et envoutant cru catalan !

Petit Caus 2022

Can Rafols dels Caus

Penedès - Catalogne - Espagne

Code: 15145691

Prix: 23.15 $

Disponibilités: 15 bouteilles en ligne et 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre: 1.8 gramme

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : une bavette de boeuf, des côtelettes d'agneau...

On retrouve ici des vieilles vignes de merlot, de syrah, de cabernet franc ainsi que de tempranillo. Celles-ci ont profité du généreux soleil de la côte est de l'Espagne. Le produit est mur, fumé, sudiste, fourni mais pas imposant ni trop capiteux pour autant. C'est issu d'une culture organique et bien bon en dégustation. Les plus patients oseront allonger la bouteille encore 3 voir 4 ans dans la noirceur et la tranquillité de leur réserve personnelle.