Fish and chips de morue, sauce tartare maison et salade de fenouil au citron et à la fleur de sel

Une recette signée Hugo Saint-Jacques !

Niveau de difficulté : Facile (apprenti)

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : (10 minutes)

Temps de cuisson : (6 minutes)

INGRÉDIENTS

Fish and chips :

1 1⁄2 tasse (375ml) de farine tout usage

1⁄2 tasse (125ml) de fécule de maïs

1 c. à soupe (15ml) de mélanges d’épices Old bay

2 c. à thé (10ml) de sel fin

3 ou 4 tours de poivre du moulin

2 c. à thé (10ml) de poudre à pâte

1 (375ml) bière blonde douce froide

4 x 100g de filets de morue sans peau et sans os

Quantité souhaitée d’huile à friture

Sauce tartare :

1⁄2 tasses (125ml) de mayonnaise

1⁄2 tasse (125ml) de crème sûre nature

6 cornichons de type Crespo hachés

1⁄4 tasse (60ml) d’aneth ciselée

1 citron (jus et zeste)

2 jaunes d’œufs cuits dur hachés

Garniture :

4 pains briochés

2 c. à soupe (30ml) de beurre tempéré

4 à 6 feuilles de laitues iceberg émincées

Salade :

1 gros bulbe de fenouil

1 citron jus et zeste

Quantité souhaitée de fleur de sel

2 c. à soupe (30ml) d’huile olive

2 c. à soupe (30ml) d’aneth ciselée

PRÉPARATION

1- Préchauffer la friteuse à 375F (190C). Préparer un cabaret avec un papier absorbant au fond de celui-ci.

2- Pour la sauce tartare, combiner tous les ingrédients et assaisonner de sel et poivre. Réserver au frais.

3- Pour la salade de fenouil, couper ce dernier en tranche de 5mm. Dans un grand bol, le mélanger avec le jus et le zeste de citron, la fleur de sel, l’huile d’olive, l’aneth et deux ou trois tours de poivre du moulin. Réserver au frais.

4- Dans un grand bol, mélanger la farine, la fécule, le sel et poivre ainsi que les épices Old bay. Réserver une portion de 3⁄4 tasse (180ml) pour plus tard que vous pouvez étendre sur une plaque ou dans une assiette.

5- Ensuite, ajouter la poudre à pâte au mélange de secs et la bière petit à petit en fouettant continuellement. Vous recherchez une pâte sans grumeaux et qui formera un ruban lorsque vous levez le fouet du bol. Il se peut qu’il vous reste un peu de bière et que la consistance soit à votre gout.

6- Éponger les morceaux de poisson dans un papier absorbant et bien les rouler dans la farine assaisonnée. Retirer l’excédent de farine en secouant les morceaux et tremper ensuite dans la pâte à frire pour les enrober de cette dernière. Frire aussitôt de 2 à 3 minutes pour obtenir un poisson croustillant et bien cuit. Disposer sur le papier absorbant et assaisonner de sel et poivre.

7- Pour la cuisson des pains, badigeonner de beurre mou les surfaces internes et les rôtir dans un poêlon antiadhésif à feu moyen fort. Garnir ensuite de sauce tartare et de laitue suivi d’un magnifique filet de morue croustillante. Servir avec une généreuse portion de fenouil au citron et de patates frites si vous le désirez.