Découvrez les nouveaux visages de Salut Bonjour cet automne

La rentrée à Salut Bonjour signifie aussi l'arrivée de nouveaux collaborateurs à l'émission. Découvrez les noms des personnalités qui feront leur entrée dans la grande famille de SB, et ce, dès septembre.

Septembre est à nos portes et avec lui la fin des congés d'été pour laisser place à la rentrée télé de votre émission matinale préférée.

Fidèle à elle-même, l'émission a profité des derniers mois pour ajouter de nouveaux talents à son équipe de collaborateurs.

Un nouveau collaborateur aux nouvelles

Mentionnons d'abord notre tout nouveau collaborateur à l'information, Philippe-Vincent Foisy , qui succèdera à Georges Pothier à la barre des bulletins de nouvelles, en semaine.

Photo de Julien Faugère fournie par TVA

« Je suis assez stressé, fébrile, excité, j’ai hâte. C’est quand même de grosses chaussures à chausser; celles de Georges. En même temps, je pense que l’actualité cet automne va être assez dense que ça devrait aller », a-t-il confié dans une entrevue qu’il a accordée à l’Agence QMI.

Quant à Georges Pothier, on aura la chance de continuer à le voir dans notre télé via des segments sur la consommation. Celui qui n'a plus besoin de présentation est la personne tout indiqué pour expliquer et vulgariser l’économie à nos téléspectateurs.

Photo : Valerie Blum / TVA Publ

De nouveaux collaborateurs s'amènent sur la quotidienne

Ce sont tous des gens qui ont des choses à dire, à partager et qui arriveront à capter notre attention des semaines durant.

Parmi les nouveaux visages qui se grefferont à l'équipe dès septembre, on compte Jean-Luc Brassard , un ex-athlète désormais chroniqueur passionné. Ce dernier a un regard intéressant et pertinent sur une foule de sujets. Il entrera dans votre salon d'ici deux semaines!

Photo : © Unis TV

L'animatrice, l'autrice et réalisatrice Léa Clermont-Dion joint aussi les rangs de notre belle équipe de chroniqueurs. Du haut de ses 32 ans, celle qui compte trois documentaires et trois livres à son actif vous en mettra plein la vue durant toute la saison!

Photo fournie par Martine Doyon

L'hilarant humoriste et animateur Matt Duff se voit aussi confier des chroniques à Salut Bonjour et à Salut Bonjour Week-end. Soyez à l'écoute dès septembre pour rire un bon coup avec ce collaborateur au talent hors norme!

Mario Beauregard/Agence QMI

Marie-Eve Dicaire figure aussi parmi les nouveaux visages de l'automne. Les sports de combat ont fait partie d’elle avant même qu’elle commence la première année du primaire. C’est donc à travers le regard de cette compétitrice aguerrie que nous aborderons divers sujets liés au sport.

Courtoisie

Par ailleurs, Christian Tétreault s'ajoute à cette talentueuse liste. Communicateur depuis plus de 40 ans et auteur de 15 livres, il est touchant, vrai, parfois dérangeant, mais toujours vibrant! Il inspire le Québec en parlant de l’insurmontable défi qu’il a vécu avec la perte de sa fille.

Photo courtoisie, Olivier Hanigan

L'auteur et chroniqueur, Benoit Chartier se joint aussi à l'équipe qui vous réveille depuis plus de trois décennies. Il saura nous partager ses surprenantes connaissances sur divers sujets éclectiques et amusants qui vont de l’histoire de la margarine au mal des transports, en passant par la morphologie des personnages de dessin animés et le pourquoi de la couleur bleue des toilettes chimiques.

Jacinthe Perrault

Enfin, le Dr David Fortin mettra aussi ses connaissances à notre disposition dans le cadre de segments absolument fascinants à Salut Bonjour. Neurochirurgien, neuro-oncologue et professeur titulaire à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, il mettra à profit ses vastes connaissances pour nous aider à mieux comprendre cet extraordinaire organe qu’est le cerveau.

En relatant son vécu professionnel, il nous offrira également un accès privilégié aux coulisses de la vie et du travail d’un médecin spécialiste. Et par son regard tantôt critique, tantôt lucide sur le milieu de la santé, il alimentera nos propres réflexions sur cet aspect de notre société.

Photo fournie par Les Éditions Trécarré, François Lafrance

Du côté de Québec, à Salut Bonjour Week-end, c'est nul autre que Régis Labeaume qui fait son entrée au sein de la belle équipe de collaborateurs en place. L'ancien maire de Québec viendra faire son tour sur le plateau la fin de semaine. Gageons qu'il vous divertira avec sa personnalité unique et marquante qui nous manque tant sur la scène politique.

PHOTO Andréanne Lemire, Agence QMI

Les chefs qui passeront par la cuisine de l’émission sont notamment Jonathan Garnier , Jean-François Plante et Hugo St-Jacques .

Animée par Gino Chouinard , l’émission matinale est présentée en semaine à partir de 6h30 à partir du 4 septembre prochain. Avec le retrait de l’émission Marie-Claude, Salut Bonjour sera dorénavant prolongé jusqu’à 10h30 en semaine.

Photo de Julien Faugère fournie par TVA

Le week-end, retrouvez Eve-Marie Lortie et toute son équipe, dans la même case horaire de 6h30 à 10h30, et ce, dès la deuxième semaine de septembre.