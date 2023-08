Salut Bonjour en 5 questions posées à notre productrice Kim Larouche

Fan inconditionnel de Salut Bonjour et de Salut Bonjour Week-end? Vous pourriez encore en apprendre sur l'émission grâce à ces cinq questions et réponses fournies par la productrice des deux émissions depuis maintenant 17 ans, Kim Larouche.

Quel est le plus gros défi quand on produit une émission si bien ancrée dans le cœur des gens?

Ce qui est important, c’est de préserver le lien d’attachement que nous avons avec les téléspectateurs. Le défi est de toujours nourrir cet amour-là du public. Il faut fournir les bonnes informations, les bons services, être à l’affût des nouvelles tendances.

Le public est intelligent, il faut bien l’accompagner et ne rien tenir pour acquis. Si la semaine les gens ont besoin d’une routine, la fin de semaine on prend davantage le temps de s’asseoir, de développer et d’expliquer les nouvelles.

Quand on produit une émission 7 jours sur 7, à quel moment se repose-t-on?

C’est un privilège de faire 28 heures de direct à chaque semaine. Mais c’est certain que je travaille tout le temps. Je suis arrivée en information, à Salut Bonjour, il y a 17 ans et je peux dire qu’il n’y a pas une journée qui se ressemble. Je décide du contenu, des collaborateurs, des sujets. En jumelant les deux postes, je travaille avec deux superviseurs de contenu. J’ai une équipe de nuit qui entre avec Gino et les collaborateurs à 3h30 du matin. Elle passe à travers les dernières nouvelles, rédige le matériel. Gino lit tout.

Et j’ai une équipe de jour. En réunion à 16h30, nous avons une bonne idée du contenu du lendemain. La force de notre équipe est d’avoir un carnet d’adresses spectaculaire. On trouve rapidement les meilleurs intervenants pour réagir face à un événement, même quand nous sommes en direct.

Dès l’aube, vous êtes prêts à toutes éventualités. Quel a été le moment qui t’a demandé le plus d’adaptation?

Plusieurs événements imposent une production complexe. La pandémie nous a forcés à adopter des règles sanitaires très rapidement parce que nous étions un service essentiel. Mais la présence d’Antony Blinken (de passage à Montréal en octobre 2022) dans notre studio a demandé un dispositif de sécurité imposant. On m’avait contacté en restant évasif, me parlant d’une personnalité haut placée en mission confidentielle. Une équipe de sécurité a vérifié nos antécédents, est venue plusieurs fois faire le tour des lieux. Des chiens renifleurs ont tout inspecté. Le matin même, la rue Maisonneuve était complètement bloquée. Le secrétaire d’État des États-Unis n’accordait qu’une seule entrevue au Québec et c’est Salut Bonjour qui a été choisi. C’était spectaculaire.

On sait que c’est la dernière saison de Gino à la tête de Salut Bonjour. Qu’est-ce que ça prend pour être un bon animateur(trice) pour une telle émission ?

Ça prend quelqu’un de vrai. Ça prend beaucoup de rigueur. Et de la bonne humeur. Un bon sens de la répartie, de l’intelligence, de l’écoute. Il faut être capable de se revirer sur un dix cents si l’actualité le demande. En 4 heures d’émission, les nouvelles évoluent toujours. C’est un gros mandat. Ça demande une hygiène de vie exemplaire.

Quelles sont les nouveautés prévues pour la rentrée ?

On a d’abord une nouvelle heure de rendez-vous. On va accompagner les gens de 6h30 à 10h30. Nous avons un nouveau collaborateur à l’information, Philippe-Vincent Foisy. On a ajouté une cuisine. On a plusieurs nouveaux collaborateurs, dont Léa Clermont-Dion, Matt Duff et Jean-Luc Brassard. Ce sont des gens qui ont des choses à dire, à partager. Il y aura aussi plus de moments de groupe avec l’équipe. Et la dernière année de Gino sera soulignée chaque jour!

►Salut Bonjour et Salut Bonjour Week-end, du lundi au dimanche de 6 h 30 à 10 h 30 (horaire dès le 4 septembre) à TVA.