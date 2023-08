Mode : de beaux chapeaux pour l'automne

Si votre garde-robe ne contient pas au moins un joli chapeau, vous devriez jeter un coup d'oeil à ces quelques modèles chouchous dénichés par notre équipe question d'accueillir l'automne tout en style.

• À lire aussi: Les 10 accessoires de voyage indispensables pour l'avion

• À lire aussi: 5 bonnes raisons de porter un chapeau l'été

Qu'il soit en feutre ou en en laine, le chapeau est l'accessoire par excellence pour rehausser n'importe quel look en un tournemain. Il en existe d'ailleurs de magnifiques sur le marché cette saision. Voici donc nos préférés!

Les plus beaux chapeaux d'automne pour femmes

Inspiré des styles masculins vintage, ce chapeau en laine pour femme est conçu pour faire sensation cet automne.

Avec sa composition de laine australienne douce à 100 %, ce modèle emblématique de la griffe Lack of Color présente une construction robuste authentique et est décoré d'un ruban assorti.

Il vient en deux couleurs : ivoire blanc os (comme sur la photo) ou vert foncé-mousse olive.

Courtoisie Simons

Prix : 129 $ chez Simons

Plus du type casquette que chapeau? Cette pièce au charme rétro nautique lisérée d'une corde lustrée et de boutons métalliques gravés apporte le petit je-ne-sais-quoi parfait pour cette saison plus fraîche qui s'amène.

Courtoisie Simons

Prix : 60 $ chez Simons

Voici une belle alternative à mini prix pour oser le look! Ce chapeau pourrait vous donner envie d'arborer le chapeau pour n'importe quelle occasion dans les semaines à venir.

Courtoisie Simons

Prix : 24,26 $ sur Amazon

Ce couvre-chef d'allure western en laine feutrée de qualité et à bordure légèrement plus tombante doit se frayer un chemin jusque dans votre garde-robe automnale. On aime le fait qu'il soit ajustable grâce à une bande velcro et une bande extérieure en gros-grain.

Courtoisie Amazon

Prix : 110 $ chez Simons

Ce joli chapeau fédora en feutre est un coup de coeur certain! Avec son bord rond et le mignon détail du raban tout autour, ce couvre-chef gris s'agence aussi bien à un look plus chic que décontracté.

Courtoisie Ardene

Prix : 17,90 $ chez Ardene

Pour les matins pressés ou les « bad hair day », ce chapeau sera votre meilleur ami! On le porte avec un chignon bas et le tour est joué! Il suffit de sélectionner la bonne taille après avoir soigneusement mesuré l'endroit où vous souhaitez le porter sur votre tête. Une sangle permet de l'ajuster pour qu'il vous fasse comme un gant.

Courtoisie Amazon

Prix : 55,99 $ sur Amazon

À vos chapeaux! Osez-les, car ils sont beaux et ajoutent du caractère à n'importe quel look cet automne.