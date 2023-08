Voici quelles sont les villes les plus impolies du Canada, selon une enquête

Une nouvelle enquête dresse un palmarès des 10 villes les plus impolies du Canada. Votre municipalité en fait-elle partie? Découvre-le en lisant cet article.

Alors que le Canada est réputé pour sa politesse, il semble que certaines villes du pays abritent des habitants plutôt impolis.

C'est du moins ce que révèle une récente étude menée par l'application d'apprentissages des langues, Preply. Aux fins de l'enquête, ce sont près de 1 518 habitants de 44 villes canadiennes, qui y vivaient depuis au moins un an, qui ont été interrogés pour évaluer l'impolitesse moyenne de leurs concitoyens.

Les participants ont été questionnés sur la fréquence à laquelle ils étaient témoins de comportements grossiers courants, sur la fréquence à laquelle ils sacrent et sur ce qu’ils pensent du stéréotype selon lequel les Canadiens sont polis. Parmi les comportements les plus couramment considérés comme impolis au Canada, on note le fait d'« être absorbé par son téléphone en public, être bruyant en public et ne pas laisser les gens se joindre à la circulation sur la route ».

Les villes les plus impolies du Canada

Les dix villes les plus impolies du Canada ont ainsi pu être révélées. Il s'avère que cinq d’entre elles se trouvent en Ontario :

1. Vaughan

2. Coquitlam

3. Brampton

4. Surrey

5. Windsor

6. Thunder Bay

7. Regina

8. Edmonton

9. Sudbury

10. Winnipeg

Selon les critères nommés ci-haut, Vaughan (Ontario), Coquitlam (Colombie-Britannique) et Brampton (Ontario) forment le TOP 3 des villes les plus impolies.

En effet, ces trois zones métropolitaines ont obtenu des notes bien plus élevés que les autres villes canadiennes. La plateforme Preply a aussi approfondi certains des comportements impolis les plus courants au Canada, notant que les personnes « absorbées » par leur téléphone en public étaient le trait de caractère le plus impoli de Vaughan.

Toujours selon Preply, la combinaison des fortes pluies et des collines escarpées à Coquitlam « peut rendre les habitants de mauvaise humeur et moins enclins à respecter les stéréotypes de politesse ».

Les villes de Mississauga et Richmond Hill suivaient toutefois de près avec des scores assez élevés.

D’autres comportements impolis courants

Le langage corporel fermé à Thunder Bay

Ne pas remercier d’un signe de la main lorsque quelqu’un vous laisse passer dans sa voie de circulation à Vaughan

Ne pas dire merci au chauffeur en sortant des transports en commun à Thunder Bay

Ne pas respecter la bulle personnelle à Richmond

Les Canadiens jurent en moyenne neuf fois par jour

Le sondeur a également cherché à savoir quelles villes se livraient le plus à un comportement particulièrement grossier : les sacres.

Si les Canadiens jurent en moyenne neuf fois par jour, ils s’excusent aussi neuf fois par jour en moyenne, d'après l’étude.

Les résidents de Burlington en Ontario remportent la palme de ceux qui jurent le plus souvent, avec une moyenne de quinze fois par jour. Burlington est suivie de Guelph, en Ontario, avec 14. Chatham (Ontario), Gatineau (Québec) et Regina (Saskatchewan) se partagent la troisième place avec 13 jurons par jour.

Les villes qui s'excusent le plus

Preply a voulu mettre en évidence les villes canadiennes les plus polies. Les participants à l'enquête ont été invités à classer leur ville sur une échelle de 1 à 10, où 1 correspondait à la plus grande politesse.

Markham, en Ontario, arrive en tête de liste des villes les plus polies. La richesse culturelle de Markham et la diversité de ses habitants peuvent contribuer à en faire la ville la plus tolérante et la plus polie, contrairement à d'autres villes de la région du Grand Toronto.

1. Markham

2. Saguenay

3. Cape Breton

4. Chatham-Kent

5. Lévis

6. Ville de Québec

7. St. Catharines

8. Oakville

9. Kingston

10. London

Preply note que même si certaines villes sont plus impolies que d'autres, dans l'ensemble, les Canadiens restent « relativement polis en public ».