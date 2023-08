Les Bourses Techno Best Buy pour facilité l'accès à la technologie

C’est bon à savoir est une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires

C'EST BON À SAVOIR - Best Buy accompagne les jeunes pour la rentrée avec le programme des bourses techno! Ce programme a pour but de combler les inégalités d'accès à la technologie dans un monde où celle-ci est omniprésente et d'aider les fractures sociales entre les jeunes avec un enseignement de qualité. En 15 ans, Best Buy a accordé plus de 7,5 millions de dollars à près de 300 écoles. Cette année, Best Buy célèbre les 15 ans du programme avec des bourses pouvant aller jusqu'à 15 000 $. Les candidatures sont ouvertes dès aujourd'hui pour les écoles primaires et secondaires publiques au pays, et ce, jusqu'au 9 octobre.

Pour plus d'informations, visitez Les Bourses Techno Best Buy.