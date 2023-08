Les meilleurs aspirateurs pour nettoyer une piscine creusée

Il peut être très difficile de s'y retrouver parmi la panoplie de modèles d'aspirateurs pour piscine creusée disponibles sur le marché. Nous avons demandé à Nicolas Guillotte*, un expert en la matière, de nous dresser un TOP 10 des meilleurs aspirateurs pour bien nettoyer une piscine creusée à la maison.

Avant même d'entreprendre son magasinage pour acheter un aspirateur conçu pour une piscine creusée, il faut savoir qu'il existe trois principales compagnies manufacturières qui fabriquent ces équipements.

« Maytronics, Polaris et Hayward sont les trois fabricants les mieux cotés vers qui il est fortement recommandé de se tourner lorsque vient le temps d'investir dans un aspirateur pour la piscine », affirme Nicolas Guillotte, président et fondateur de Piscines et Spas POSEIDON .

TOP 10 des meilleures aspirateurs pour piscine creusée

Cet aspirateur nettoie à merveille, pour que vous n'ayez pas à le faire. L’Explorer E70 est extrêmement agile sur les surfaces verticales et frotte intensément la ligne de flottaison des murs de votre piscine pour un nettoyage en profondeur. Associé à des capacités de filtrage supérieures, vous pouvez vous détendre en sachant que votre piscine sera exempte de saleté et de débris après chaque nettoyage.

Grâce à l'application MyDolphin Plus, vous pourrez avoir accès au contrôle intelligent, et ce, à tout moment et en tout lieu. Asseyez-vous et laissez le E70 faire le travail à votre place!

Prix : 2 599 $ sur Amazon

Conçu pour répondre aux besoins de nettoyage pour tous types de piscines, le robot Dolphin M600 est l’un des plus performantes du marché en raison de son rapport qualité/prix exceptionnel. Grâce à son système de déplacement, cette balayeuse pour piscine couvre l’intégralité de la piscine pour un nettoyage complet, en évitant tout obstacle.

De plus, elle propose 4 programmes de nettoyage pour répondre à votre besoin. Simple à utiliser et rapide à installer, elle se contrôle aussi à distance via l'application mobile associée.

Prix : 2 599 $ chez Piscines et Spas POSEIDON

Le nettoyage de la piscine n'a jamais été aussi pratique qu'avec le robot aspirateur Dolphin Explorer E50. Celui-ci vous donne un contrôle total avec plusieurs cycles de nettoyage, y compris un nettoyage rapide d'une heure et demie. Idéal pour les piscines jusqu'à 50 pieds, cet aspirateur de piscine automatique vous permet de programmer un nettoyage de piscine à tout moment, n'importe où, en toute simplicité accès à plusieurs cycles de nettoyage sur l'application mobile MyDolphin Plus.

La connectivité Wi-Fi relie votre téléphone à votre robot nettoyeur de piscine afin que votre eau reste au top. Il suffit de le brancher, de le déposer dans la piscine et le tour est joué!

Prix : 2 099 $ sur Walmart.ca

Cette balayeuse Dolphin M400 est adaptée à toutes les piscines creusées. Grâce à un logiciel intégré à la balayeuse, vous profitez d’un nettoyage systématique de la piscine entière. Composée de 3 brosses, la balayeuse en détient une active, qui se charge de nettoyer le sol, les parois et la ligne d’eau d’une piscine pouvant aller jusqu’à 40 pieds de long.

Planifiez les cycles de nettoyage de votre balayeuse Dolphin grâce à sa minuterie hebdomadaire en appuyant sur un seul bouton. Rien de plus facile pour garder une piscine bien propre tout l'été!

Prix : 2 099 $ chez Piscines et Spas POSEIDON

Au cours des dernières années, Polaris a lancé des nettoyeurs robotiques innovants, qui offrent non seulement un nettoyage avancé, mais facilitent aussi le nettoyage d'une piscine grâce à des fonctionnalités pratiques. Ce modèle de balayeuse pour la piscine offre une maniabilité améliorée avec un rayon de braquage plus serré et une plus grande agilité pour propulser le nettoyeur le long des murs et par-dessus les obstacles.

Une nouvelle brosse double hélice permet de canaliser les saletés vers l'entrée pour une meilleure collecte des débris tout en frottant le fond, les parois et la ligne d'eau de votre piscine. La puissante technologie d'aspiration cyclonique permet au nettoyeur de maintenir une forte aspiration pour des résultats tout à fait exceptionnels. Équipé de fonctions qui facilitent l'entretien, le Polaris PCX 868 iQ est un robot nettoyeur robuste qui fait le travail.

Prix : 1 599 $ chez PoolGurus.ca

Cet aspirateur de marque Polaris est doté de technologies de nettoyage intelligentes qui calculent le temps de nettoyage optimal pour la piscine. De plus, le mode de nettoyage SMART Cycle évalue la forme, la taille et le matériau de surface de votre piscine pour calculer le temps de nettoyage optimal nécessaire pour nettoyer efficacement l'ensemble de votre piscine.

Sa technologie d'aspiration et ses 4 roues motrices avancées offrent d'excellents résultats. L'essayer, c'est l'adopter!

Prix : 1 999 $ chez Club Piscine

Passez moins de temps à aspirer, nettoyer et récurer la piscine chaque été grâce à ce robot nettoyeur de piscine creusée. Il a été conçu pour automatiser le nettoyage de la piscine et vous éviter de devoir le faire!

Capable de se connecter au WiFi pour permettre le contrôle à distance du nettoyage, cet aspirateur vous épargnera des heures de récurage et d'aspiration chaque semaine. Profitez de plus de temps pour nager dans votre piscine et de moins de temps pour l'entretenir cet été!

Prix : 2 259 $ sur Amazon

Balayeuse la plus populaire en raison de son excellent rapport qualité/prix, la Dolphin Nautilus CC plus est un bon achat pour un nettoyage de piscine sans tracas. Conçu pour nettoyer votre piscine creusée jusqu'à 50 pieds de long, ce robot connecté au Wi-Fi vous permet de démarrer le cycle de nettoyage de 2 heures et de créer un programme de nettoyage hebdomadaire pendant que vous êtes en déplacement. Nettoyez depuis la paume de votre main avec l'application MyDolphin Plus.

Avec deux brosses à récurer et des capacités de filtration supérieures, vous pouvez être assuré que le fond et les murs sont nettoyés et que l'eau de votre piscine est exempte de saleté et de débris. Contrairement aux balayeuses qui se branchent dans l'écumoire de la piscine, les Dolphins sont des machines de nettoyage indépendantes qui ne dépendent d'aucun équipement supplémentaire pour faire le travail.

Prix : 1 479 $ sur Amazon

Cette balayeuse AquaVac veille à ce que pratiquement chaque zone de votre piscine soit beaucoup plus propre, et ce, dans les moindres délais. Sa technologie brevetée fournit un cycle rapide de 90 minutes. Sa pompe intégrée puissante aspire la saleté et les débris.

Construit avec un moteur efficace de 24 volts conçu pour utiliser moins d'énergie et réduire le coût, cet aspirateur est hyper facile à utiliser!

Prix : 1 379 $ sur Amazon

Économisez jusqu'à 94 % sur les coûts énergétiques avec les nettoyeurs robotisés TigerShark. Consommant moins d'énergie que la plupart des nettoyeurs à pression et se vendant dans le monde entier depuis 40 ans, ce modèle d'aspirateur est facile à utiliser et à faire fonctionner. Il suffit de le sortir de sa boîte, de le brancher et c'est parti - aucun outil supplémentaire n'est nécessaire!

Grâce à son ordinateur intelligent intégré, il calcule la taille de votre piscine en fonction d'un schéma de nettoyage programmé et économe en énergie, pour une piscine impeccable, à chaque fois. Ce nettoyeur portatif brosse et récure tout en aspirant, atteignant tous les recoins de votre piscine, y compris le fond, les parois et les marches.

Prix : 1 599 $ sur Amazon

*À propos de Piscines et Spas POSEIDON

Leader en service d'entretien et de réparation pour piscines et spas, Piscines et Spas POSEIDON est en opération depuis 2002.

Avec plus de 40 employés formés et certifiés et plus de 20 camions sur la route, l'entreprise fondée par Nicolas Guillotte a su développer une expertise dans le secteur résidentiel et commercial. Elle offre ses services pour besoins et spas sur la Rive-Sud et sur l’île de Montréal.

Son équipe possède l’expertise nécessaire pour bien s’occuper des installations, commander des pièces spécifiques et en faire l’installation.