Les meilleurs rabais de la semaine du 31 août en épicerie

Envie d’épargner gros sur votre facture d’épicerie? Notre collaboratrice, Miss Econome, vous dit quelles sont les aubaines en circulaire dont il faut absolument profiter pour la semaine du 31 août 2023.

Si vous en avez assez de payer trop cher pour des aliments qui peuvent vous coûter moins, cette chronique hebdomadaire est pour vous.

L’entrepreneure Marilyne Gagné derrière la plateforme Miss Econome* nous conseille de se ruer vers ces aubaines du jeudi 31 août au mercredi 6 septembre 2023.

LES 36 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 31 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE

MAXI

Crevettes crues ou en carapace à 5,88 $ (économisez jusqu'à 30 %)

Poitrines de poulet désossées sans peau à 4,88 $/lb (économisez 30 %)

Jus d'orange à 2,55 $ (économisez jusqu'à 40 %)

Fromage P'tit Québec à 4,44 $ (économisez jusqu'à 43 %)

Biscuits Breton à 2 $ (économisez jusqu'à 33 %)

Melon d'eau à 2,67 $ (économisez 33 %)

Maïs sucré deux couleurs à 17¢ (économisez 66 %)

Courgettes vertes du Québec à 99¢/lb

Carottes miniatures à 99¢ (économisez 56 %)

Chou-fleur à 2,88 $

Brocoli à 1,88 $

Haricots verts ou jaunes à 1,88 $/lb

En cette semaine de rentrée scolaire, on vous propose cette recette de poulet cordon bleu qu'on prépare avec les poitrines de poulet en circulaire chez Maxi . Si les enfants l'aiment pour ses goûts et textures, les parents l'adorent pour son côté économique et pratico-pratique. Voilà une belle idée de recette à garder tout près pour les soirs pressés de la semaine.

SUPER C

Porc haché extra-maigre à 2,49 $/lb (plus de 50 % d'économie)

Cuisses de poulet à 2,49 $/lb (1,30 $/lb d'économie)

Carottes (sac de 3 lb) à 1,44 $ (plus de 50 % d'économie)

Oignons jaunes (sac de 3 lb) à 1,44 $ (plus de 50 % d'économie)

Concombre anglais à 79¢ (plus de 50 % d'économie)

Pommes de terre (sac de 10 lb) à 2,88 $ (plus de 50 % d'économie)

Pommes (sac 3 lb) à 2,99 $ (50 % d'économie)

Cantaloup à 1,99 $ (50 % d'économie)

Panais à 2,99 $

Courges à 1,49 $/lb

Restons dans les menus économiques comme la rentrée a coûté cher et servez à la famille ces délicieuses patates de luxe. En rabais toute la semaine chez Super C , la pomme de terre est nutritive, économique et elle se conserve longtemps. Garnie de boeuf haché, de bacon et de crème sure, la patate au coeur de ce menu plaira à tout le monde, c'est certain!

IGA

Filets de saumon atlantique à 8,99 $/lb

Haricots verts à 1,29 $/lb

Aubergines à 1,29 $/lb

Tomates à 1,29 $/lb

Profitez de l'alléchant rabais sur le saumon dans les supermarchés IGA pour cuisiner ce savoureux poisson. Cette recette de saumon confit à huile de câpres et aux zestes, sauce tiède au yogourt risque de rassasier les petits et grands appétits à table cette semaine.

METRO

Rôti de longe de porc à 2,99 $/lb

Laitue romaine à 99¢ ch.

Framboises à 2 pour 3,88 $

WALMART

Saucisses fraîches La Fernandière ou Lafleur à 2,97 $ (économisez 3 $)

Filets ou croquettes de poulet Flamingo à 5,82 $ (économisez 7,16 $)

Tortillas POM à 2,97 $ (économisez 2 $)

ADONIS

Céleri à 99¢

Poivrons verts à 99¢/lb

TIGRE GÉANT

Pêches ou nectarines (2L) à 2,97 $ ch.

Croustilles Ruffles à 2,67 $ ch.

