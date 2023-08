Le 9h15

Éduquer et de socialiser notre chien

C’est la rentrée des classes cette semaine et ça a inspiré notre éducateur canin Simon Laferrière. Comme nos tout petits qui fréquentent l’école, nos fidèles amis à 4 pattes ont eux aussi besoin de socialiser et d’être éduqué en bas âge. Simon va nous donner des trucs pour le faire et on vous propose même une petite incursion dans une classe de chien.