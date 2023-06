Best Buy vous présente ses bon conseils pour réduire votre facture d’électricité

C’est bon à savoir est une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires

C'EST BON À SAVOIR - Le premier juillet est synonyme de déménagement pour des milliers de foyers québécois. Best Buy qui est la destination en électroménagers vous présente aujourd’hui ses bons conseils pour réduire votre facture d’électricité.

• Régler la température du réfrigérateur entre 1 et 3 degrés Celsius conserve la fraîcheur des aliments et réduit la consommation d’énergie.

• Les congélateurs fonctionnent plus efficacement lorsqu’ils sont pleins et réglés à -17 degrés Celsius. Remplir les espaces vides avec des contenants de plastique remplis d’eau aide votre congélateur à fonctionner plus efficacement.

• Le lavage des vêtements à l’eau froide ou tiède utilise jusqu’à 90 % moins d’électricité que le lavage à l’eau chaude.

• Certains réfrigérateurs ont la possibilité d'avoir une porte en verre, ce qui vous permet de voir l'intérieur sans ouvrir la porte. Vous pouvez également ouvrir une section plus petite pour récupérer ce que vous utilisez le plus et éviter ainsi de perdre du froid dans tout le réfrigérateur.

• Quand vous magasinez vos électros, gardez la consommation d’énergie à l’esprit. Par exemple, pour une cuisinière, les modèles à induction vont consommer bien moins. Ou alors, cherchez les appareils aux normes Energy Star, ils sont certifiés moins énergivores.

