Consultez le registre des biens non réclamés

C’est bon à savoir est une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires.

C'EST BON À SAVOIR - Au Québec, il existe le registre des biens non réclamés que vous pouvez consulter en tout temps. Vous pourriez y retrouver des biens et des produits financiers oubliés ou non réclamés par leur propriétaire ou leurs héritiers. Que ce soit une assurance vie, un fond auquel vous avez déjà cotisé, un placement que vous avez pris et dont vous avez oublié l’existence, etc. En consultant ce registre, toute personne peut vérifier si des biens non réclamés lui appartiennent.

Pour plus d’informations, visitez: Justepourtous.ca