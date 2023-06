Deux magnifiques bouteilles pour la fête des Pères

C’est bon à boire est une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires

C'EST BON À BOIRE - Découvrez les vins Joel Gott, une entreprise familiale depuis quatre générations. Leur gamme s'est développée au fil du temps et propose aujourd'hui une variété de cépages, tous élaborés avec une grande attention aux détails.

La marque est généreuse et impliquée, notamment en soutenant les Banques Alimentaires du Québec.

Jessica Harnois nous présente deux vins délicieux à offrir pour la fête des Pères, avec un excellent rapport qualité-prix :

Le Sauvignon Blanc dévoile des arômes de pêche blanche, de melon miel, de goyave et de fruit de la passion, accompagnés de notes d'agrumes. En bouche, vous apprécierez les saveurs de fruits tropicaux, suivies d'une acidité croquante et rafraîchissante au milieu de la dégustation, avec des notes de mandarine et de pamplemousse qui persistent dans une finale longue, nette et équilibrée.

Le vin 815 offre des arômes de framboise, de mûre, de prune et de moka, agrémentés de notes de cannelle et de cèdre. En bouche, vous découvrirez des saveurs de fruits rouges, accompagnées de tanins veloutés au milieu de la dégustation, et des notes de poivre noir dans une finale longue et texturée.

