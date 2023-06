Les durs à cuire-tatouages temporaires sont de retour chez IGA

C’est bon à savoir est une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires

C'EST BON À SAVOIR - Pour la quatrième année consécutive, la fondation Charles-Bruneau, en collaboration avec les magasins IGA, vous invite à vous procurer les deux nouvelles feuilles de tatouages des Durs à cuire du 1er au 21 juin.

Chaque feuille de tatouages vendue au coût de 3$ permet de soutenir la Fondation s Charles-Bruneau dans ses recherches pour trouver des solutions aux cancers pédiatriques.

La majorité des tatouages ont été dessinés par des enfants ayant recours aux soins des centres et unités Charles-Bruneau avant d'être repris par l’illustratrice de renom Audrey Malo qui a donné un petit coup de main aux jeunes. De plus, les feuilles de tatouages permettent d’accéder via un code QR à un jeu virtuel de Recherche et trouve mettant en scène les Durs à cuire dans un univers ludique et créatif. Une belle façon de passer du bon temps avec vos enfants tout en contribuant à soutenir la recherche

Pour plus d’informations, visitez: Dursacuire.ca