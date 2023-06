Maison écoénergétique: qu'est ce que ça implique?

CONSOMMATION - Ce matin, avec Jean-François Baril, nous parlons des maisons écoénergétiques. C’est une maison qui rentabilise au maximum son efficacité. Elle conserver sa fraîcheur ou sa chaleur grâce à l’étanchéité de l’air, réduit la consommation pour ce qui est des éclairages et des électros. C’est faire le maximum avec notre équipement pour réduire notre impact sur la planète. Plus d’énergie, pour moins d’émissions, et soit dit en passant, ça va aider la valeur de votre maison.

