BUZZ - Depuis la fin avril 2023, il est possible, avec l’application du Journal de Montréal, d’accéder à une carte des transactions immobilières. Il est donc possible de savoir à quel montant les maisons de différents quartiers se sont vendues. On discute du marché immobilier actuel avec la courtière immobilière, résidentiel et commercial, Mélanie Bergeron.