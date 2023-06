Pour la saison estivale, rendez-vous à la Cité de l'énergie

CULTURE - La Cité de l’énergie présente sa programmation d’activités pour la saison estivale 2023, débutant le 10 juin 2023. La Cité de l’énergie est une attraction incontournable en Mauricie pour les passionnés d'histoire et de sciences de tous âges. La Cité de l’énergie propose une panoplie d’expositions et d’activités immersives portant sur l’histoire, le patrimoine de Shawinigan et de sa région et sur la science et les technologies relatives à l’énergie et à l’industrie. Exclusivement, pour la saison estivale 2023, le musée présente deux expositions temporaires : Les changements climatiques sont là! du Musée des sciences et de la technologie du Canada, et Un siècle en images d’Appartenance Mauricie, société d’histoire régionale. Comme autre nouveauté, la Cité dévoilera en juin une toute nouvelle section dédiée à celle qui fut la première dame du Canada de 1993 à 2003, Mme Aline Chrétien.

Découvrez la programmation estivale de la Cité de l’énergie de Shawinigan pour vivre une expérience immersive et unique en famille!