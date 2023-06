Soutenez Banques alimentaires Canada avec Générosité en barre de CADBURY

C’est bon à savoir est une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires.

C'EST BON À SAVOIR - Cette année, le recours aux banques alimentaires au Canada n’a jamais été aussi élevé et les communautés partout au pays comptent sur ces banques pour obtenir de l'aide. Cadbury Dairy Milk vient de lancer une nouvelle initiative appelée Générosité en barre dans laquelle, l'entreprise s’engage à verser un montant équivalent aux dons dans le but de fournir 400 000 repas à Banques alimentaires Canada. Disponible en ligne pour une durée limitée, la barre Générosité en barre est une version de 200 g du classique Cadbury Dairy Milk et a été conçue pour donner aux Canadiens la possibilité de savourer leur barre Cadbury Dairy Milk préférée tout en faisant une bonne action. C’est avec votre aide et votre générosité que cette belle initiative prendra vie. Rendez-vous en ligne afin de passer votre commande et faire votre don.

Pour plus d’informations, visitez: generositeenbarre.ca