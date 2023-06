Soutenez les produits locaux pour vos célébrations

C’est bon à savoir est une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires.

C'EST BON À SAVOIR - C’est la Fête nationale le week-end prochain et quoi de mieux que de profiter de l'occasion pour parler des produits du Québec et pour soutenir nos artisans locaux. À la SAQ, il y a plus de 1200 produits du Québec dont plus de 600 sont «Origine Québec». De tout pour tous les goûts : du vin au cidre, en passant par les spiritueux, les prêts-à-boire, les mousseux, les crèmes et les apéritifs. Santé!