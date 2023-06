Tel-jeunes, un espace confidentiel, gratuit et sans-jugement

WEB - Tel-jeunes fait partie du paysage québécois depuis plus de 30 ans et a atteint une certaine notoriété ancrée auprès du public. Pour s'adapter aux nouvelles technologies et continuer à offrir ses services gratuits autrement qu'en étant une ligne téléphonique, Tel-jeunes propose aujourd'hui un service de clavardage entre ados. La création de services supplémentaires pour les jeunes comme un forum sur lequel les jeunes peuvent échanger et partager leur vécu de façon anonyme entre ados est un pas en avant pour continuer de les soutenir dans leur quête d'accompagnement. C'est un espace confidentiel, gratuit et sans jugement qui accompagne les ados du Québec dans leurs découvertes, premières expériences et questionnements.

Pour plus d’informations, visitez: https://teljeunes.com