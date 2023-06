Une expérience incroyable au Complexe Atlantide!

C’est bon à savoir est une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires

C'EST BON À SAVOIR - Le Complexe Atlantide, situé à Saint-Calixte dans Lanaudière, est l'endroit familial par excellence au Québec puisque vous y trouverez tout pour passer des vacances inoubliables au même endroit. Parc aquatique, château magique, manoir hanté, jeux gonflables, piscine à vagues, structure aérienne, rivière tranquille, spectacles avec feux d'artifice et bien plus encore. Vous pourrez également y retrouver un refuge animalier ouvert annuellement avec plus de 400 animaux en plus de pouvoir y réserver dès maintenant une nuitée avec les lions. Une expérience hors du commun qui permet aux visiteurs de voir de leur chambre à coucher de vrais lions!

Pour plus d’informations, visitez: https://hoteldelaciteperdue.com/