Cet automne, profitez des villages-relais!

C'EST BON À SAVOIR - L'automne approche, souvent considéré comme l'une des saisons les plus magnifiques. Si vous souhaitez profiter des splendides panoramas et découvrir nos superbes régions, les villages-relais vous accueillent lors de vos périples. Avec une offre de plus de 700 services, 400 attractions touristiques pour revitaliser votre corps et votre esprit, ainsi qu'une variété de haltes sécurisées, les villages-relais sont la solution parfaite pour explorer le Québec et faire des pauses en toute sérénité !

Pour plus d'information, visitez: Villages-relais