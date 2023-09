ACTUALITÉS - Depuis les dernières années, c’est de plus en plus fréquent qu’on vous raconte des histoires québécoises de pêche au thon en Gaspésie. En voici une autre, celle de Kim Sgobba qui a pêché les 22 et 28 août, 2 thons rouge bluefin de 625 et 645 livres. Il est avec nous ce matin pour nous donner tous les détails de ces journées.