Les nouveaux collaborateurs de Salut Bonjour

ÉQUIPE - De nouveaux visages se joignent à l’équipe de Salut Bonjour cette année. Ils sont issus d’horizons aussi variés que le sport, l’humour, les communications, la sociologie et la médecine. Tout au long de cette saison, ils vont nous plonger dans leurs univers et nous faire voir le monde à leur manière.

Léa Clermont-Dion va vous offrir un regard d’analyse sur l’actualité avec un angle social et politique. Son objectif est de faire des liens entre des enjeux qui font la manchette et des essais, des documentaires, etc.

Benoit Chartier cultive depuis de nombreuses années une passion pour le savoir insolite. Il va aborder plusieurs questions telles que "existe-t-il des animaux gauchers", "pourquoi l’essence se vend-il au dixième de cent" ou encore "pourquoi y a-t-il une lumière dans le frigo, mais pas dans le congélateur".

Jean-Luc Brassard est champion olympique des bosses, chef de mission aux Jeux olympiques de Rio, en 2016, mais surtout un globe-trotter observateur et préoccupé par des enjeux sportifs et sociaux. Il va partager de nombreux sujets divers sur les coulisses du monde du sport

Notre cher Georges Pothier fait son retour sur le plateau comme chroniqueur consommation! Passionné d’économie, il est donc tout désigné pour expliquer nos préoccupations de consommateurs.

Marie-Ève Dicaire est une athlète qui a toujours été prise en charge dans tous les aspects de son entrainement. Mais aujourd'hui, exercices, alimentation et les soins, elle le fait seule, et c’est ce qu'elle partage avec vous.

Dr David Fortin, neurochirurgien, neuro-oncologue, professeur titulaire à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. Il a écrit cette année le livre Les saisons du cerveau : le chemin de la vie vu par un neurochirurgien, et vient dès aujourd'hui partager des sujets médicaux à l'émission.

Christian Tétreault travaille dans les communications depuis plus de 40 ans. Il a été tour à tour journaliste, chroniqueur, animateur et auteur. Le courage, la résilience, la force de se relever, la détermination prennent toutes sortes de formes et sont à la base de ce qui l’inspire. Il présente cette année ces portraits de gens inspirants, mais inconnus, qu'il souhaite faire connaître à Salut Bonjour.

On ne présente plus Mathieu Dufour, humoriste au style éclaté, as de l’impro et fan de Salut Bonjour. Il apporte sa belle personnalité à l'émission pour mettre des sujets et des trucs inusités de l'avant !