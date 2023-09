BUZZ - Dès demain, une première campagne de sensibilisation réalisée par l’organisme ÉquiLibre verra le jour. Cette campagne porte sur la grossophobie. Avec la rentrée scolaire qui vient de passer, on trouvait important de démystifier les différents mythes et de transmettre un message sans préjugés pour les jeunes et parents. On en discute avec la nutritionniste et cheffe de projets chez ÉquiLibre, Andrée-Ann Dufour Bouchard.