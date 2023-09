ACTUALITÉS - Nous sommes actuellement dans une séquence de temps chaud et ensoleillé. La dernière canicule du mois de septembre remonte à 2017.

Du 23 au 27 septembre, une vague de chaleur s’était fait sentir. Jusqu’à jeudi, on connaitra des journées supérieures à 30 degrés Celsius. On pourra même ressentir 40 degrés dans le sud de la province. On en discute avec le président de MétéoGlobale, Jean-Charles Beaubois.