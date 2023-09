10 choses à savoir sur le nouveau lecteur de nouvelles de Salut Bonjour

Tout droit sorti de QUB radio, Philippe-Vincent Foisy s'amène à la barre des bulletins de nouvelles de Salut Bonjour cette saison, après le départ de Georges à la retraite. Son visage vous est peut-être familier, mais apprenez-en plus sur ce nouveau membre de l'équipe en lisant cet article.

Signe que la rentrée est bel et bien arrivée, de nouveaux visages font leur apparition dans votre télé le matin. C'est notamment le cas de Philippe-Vincent Foisy pour les segments de nouvelles de l'émission. Ce sera désormais l'homme en charge de vous livrer l'essentiel de la nouvelle du jour avec rigueur et professionnalisme comme lui seul sait le faire.

Tout savoir sur le nouveau lecteur de nouvelles de Salut Bonjour :

1. Il est journaliste depuis 10 ans.

Philippe-Vincent Foisy oeuvre dans les médias depuis déjà une décennie. On l'a lu dans les journaux avant de l'entendre à la radio, tantôt à Cogeco tantôt à QUB radio , et de le voir couvrir la politique tant du côté d'Ottawa que de Québec. Diplômé en journalisme de l'UQAM et en relations internationales de l'Université de Genève, il détient une impressionnante feuille de route et un talent de communicateur indéniable. Ces nombreux emplois l'ont amené à déménager (et forcément à épurer ses avoirs) à plusieurs reprises entre Montréal, Gatineau et la Capitale-Nationale.

2. Il est le papa d'une fillette de 3 ans.

Le nouveau lecteur de nouvelles de Salut Bonjour est papa d'une petite fille âgée de 3 ans. Sa conjointe a aussi une fille âgée de 19 ans si bien qu'ils forment une magnifique famille recomposée. Il s'avoue lui-même être un peu « papa poule » avec sa fillette dans certaines situations. Le principal intéressé admet toutefois qu'il veut, le plus possible, la laisser voler de ses propres ailes afin qu'elle forge sa personnalité.

Courtoisie Philippe-Vincent Foisy

3. Il est né et a grandi à Montréal.

Natif de Montréal, Philippe-Vincent a grandi dans l'Ouest de l'île. Ce dernier a toutefois passé beaucoup de temps à la campagne, plus précisément à Saint-Pie, en Montérégie, là où résidaient ses grands-parents. C'est sans doute à cet endroit qu'il développé son amour pour la nature et la campagne. Bien qu'il passe la plus claire partie de son temps à Montréal récemment, il apprécie grandement les séjours en famille du côté de l'Estrie où sont établis ses parents.

4. Il est un passionné de chasse et de pêche.

Fait inusité pour un gars qui a grandi en ville, non? Philippe-Vincent est un vrai amateur de chasse et de pêche! Il aime beaucoup être dans le bois et prendre part à des expéditions de chasse. Celui qui vous livre la nouvelle affectionne aussi la pêche et est toujours partant pour aller taquiner le poisson sur les plans d'eau. Il a par ailleurs animé le podcast Histoires de chasse et pêche. Il y a rencontré des chasseurs, chasseuses, pêcheurs et pêcheuses pour entendre leurs aventures parfois incroyables, parfois touchantes. Il aura certainement quelques bonnes histoires de chasseur et/ou de pêcheur à nous partager en ondes dans les mois qui viendront.

Courtoisie Philippe-Vincent Foisy

4. Il adore le café.

S'il était déjà bien habitué de se lever à l'aurore pour son émission à QUB radio, Philippe-Vincent risque d'apprécier le café plus que jamais pour son nouveau rôle à Salut Bonjour. Cela tombe à point, car celui qui sera en ondes tous les matins en semaine du 6h30 à 10h30 admet adorer les espressos. Avis aux nouveaux collègues qui travailleront avec lui : offrez-lui un café pour démarrer sa journée du bon pied. Impossible de lui faire plus plaisir!

5. Il cuisine à la maison.

Notre nouveau collaborateur est aussi un excellent cuistot. C'est d'ailleurs lui qui cuisine les repas à la maison la majeure partie du temps. Lorsqu'on lui demande quelle est sa spécialité culinaire, il répond du tac au tac qu'il est l'expert pour faire « une bouffe bonne et simple ». Et tout ça, pendant qu'un bébé pleure, qu'il est capable de comprendre ce qui se passe aux nouvelles et qu'il est à l'écoute de son monde à la maison. On lui lève notre chapeau.

6. Il a besoin de bouger.

Parmi ses passions et ses loisirs, on compte la course, le plein air et la randonnée. Philippe-Vincent aime bouger et a besoin de l'activité physique dans sa vie pour se sentir bien. C'est avec le sport qu'il parvient à canaliser son énergie et à trouver un peu d'équilibre dans sa vie de jeune professionnel fort occupée. Peu importe la saison, le gars d'information est toujours prêt pour une nouvelle aventure sportive.

Courtoisie Philippe-Vincent Foisy

7. Il aime beaucoup voyager.

Bien qu'il n'ait pas nécessairement de destination préférée, notre plus récente recrue aime bien voyager. Il a entre autres visité l'Inde et l'Asie du Sud-Est après son cursus universitaire. La pandémie et l'arrivée de sa fille dans sa vie ont quelque peu mis sur pause les projets de voyage, mais il compte bien rattraper le temps perdu dans les prochaines années. Il aimerait bien aller visiter sa tante qui vit en Europe.

8. Il est l'auteur d'un livre.

Ce passionné d’actualité et de politique est aussi le co-auteur du livre Le Scandale du gaz de schiste . En 2011, les journalistes Philippe-Vincent Foisy et Julien McEvoy ont livré une enquête essentielle sur le dossier du gaz de schiste en éclairant les problèmes écologiques, politiques et éthiques qui suscitent à bon droit le mécontentement populaire. Notre lecteur de nouvelles réalise très tôt que l'agriculture et les ressources naturelles sont fondamentales à la vie, que leur saine gestion est au coeur de la survie d'une société. Il s'est lancé dans ce projet déterminé à connaître la vérité.

9. C'est un amoureux de la nature.

En plus d'aimer se retrouver dans le bois, notre nouveau collaborateur s'est mis récemment à la cueillette de champignons sauvages. Une pratique fascinante! Ces moments passés en forêt et au grand air lui font le plus grand bien. Il transmet d'ailleurs cet amour de la nature à sa progéniture à son plus grand bonheur!

Courtoisie Philippe-Vincent Foisy

10. Il vient travailler à vélo le matin.

Parce qu'il aime bouger et être actif, il se déplace à vélo pour venir travailler à TVA les matins d'été. Ne vous surprenez donc pas si vous le croiser sur ses deux roues au beau milieu de la nuit alors qu'il s'en va préparer son tout premier bulletin d'information.