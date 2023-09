Collations nutritives : comment faire les bons choix ?

Pour nourrir le corps et l’esprit de façon optimale, la collation idéale ne doit pas avoir pour seule fonction de calmer les fringales d’après-midi. Elle se doit d’être nutritive et équilibrée, et ce, sans que le goût ne soit compromis.

Entre les réunions professionnelles, les sorties scolaires et les repas du soir, il est primordial d’avoir des collations à portée de main qui se glissent facilement dans la boîte à lunch, le sac de sport ou la valise de l’auto.

C’est ce que propose l’entreprise québécoise Malyna, lancée il y a 20 ans, en offrant des solutions tout-en-un pour l’école ou le travail. Les collations, certifiées sans noix ni arachides, sont toutes préparées au Québec, en portions individuelles. Enfin des collations nutritives qui sont délicieuses !

Comment choisir une bonne collation?

Getty Images

Les protéines et les glucides : il faut savoir que la bonne collation est celle qui procure les nutriments essentiels pour soutenir toute la famille dans ses activités au quotidien. Ce faisant, il vaut mieux favoriser des collations nutritives, riches en protéines et en glucides complexes.

Les protéines sont une source d’énergie stable, en plus d’aider à la récupération musculaire. Les glucides, quant à eux, sont le carburant préféré du cerveau. Grâce à eux, il est possible de rester concentré tout au long de la journée.

Les allergies et les restrictions : aussi simple que cela puisse paraître, la bonne collation est aussi celle que les enfants peuvent apporter à l’école. Puisque chaque établissement a ses propres règles, il est préférable de s’informer auprès de celui-ci. Parmi les collations les plus susceptibles d’être interdites dans les écoles, il y a les bonbons et les chocolats ainsi que les noix et les arachides.

Le goût et la satisfaction : une collation peut être riche en protéines, en glucides complexes, sans allergènes, mais n’avoir aucun goût. À quoi bon ? Pour que les enfants (et les parents) soient portés à manger la collation qui se trouve dans leur sac, il faut d’abord et avant tout qu’elle leur apporte une certaine satisfaction grâce aux saveurs et aux textures.

5 collations nutritives à apporter à l’école ou au travail :

Si les enfants raffolent autant du Snack Attack mini, c’est parce qu’il est constitué de huit collations différentes et savoureuses, dont un mélange de céréales, de fruits séchés et de biscuits. Les plus grands, quant à eux, se régalent du Snack Attack qui se décline en trois variétés : le mélange du randonneur, sans noix ni arachides, le sac de croustilles sans gluten et le combo bananes déshydratées et céréales.

2. Compote de fruits, graines de citrouille et fruits séchés

Ici, la compote de fruits, que vous pouvez adapter aux fruits de saison, offre une dose naturelle de vitamines, de fibres et d'antioxydants, tandis que les graines de citrouille ajoutent une touche de protéines, de glucides et de fibres.

3. Pain pita et houmous maison

Getty Images/iStockphoto

Cette collation offre un bel équilibre de textures, de saveurs et de nutriments. Les légumes fournissent l’apport en fibres et en vitamines, alors que l'houmous soutient grâce à l’apport en protéines et en glucides complexes.

4. Brochettes de fruits et fromage

Les fruits, tels que le melon ou les raisins, sont une source non négligeable de fibres et de vitamines, alors que le fromage faible en gras est riche en protéines.

5. Chips de légumes et trempette au yogourt aux herbes

Getty Images/iStockphoto

Les chips de légumes rôtis offrent une soluton de rechange intéressante aux légumes crus, en plus d’être riches en fibres. La trempette de yogourt aux herbes, quant à elle, apporte du goût et des protéines à cette collation.

Au travail ou à l’école, assurez-vous d’avoir à portée de main une collation nutritive et savoureuse, en choisissant parmi la sélection de Snack Attack ou de Snack Attack mini de Malyna.