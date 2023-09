En apprendre plus sur les bienfaits des animaux

MAISON ET FAMILLE - Dans toutes les régions du Québec, une soixantaine de fermes ouvriront leurs portes au grand public le dimanche 10 septembre à l'occasion de la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec. C'est l'occasion d'en apprendre davantage sur les différentes productions agricoles et sur la profession d'agriculteurs et d'agricultrices, ces personnes qui travaillent dur pour que les aliments arrivent dans nos assiettes. C'est également une opportunité de démystifier certaines productions habituellement fermées au public.

On sait à quel point les animaux ont un réel bienfait pour l'humain. Chaque individu a ses préférences, que ce soient les chats, les chiens, les poissons, les oiseaux ou les chevaux. Il y a quelque chose de réconfortant, de rassurant, un bien-être à se retrouver en leur compagnie. Les animaux et leur comportement piquent notre curiosité. Le nombre de familles qui se rendent au zoo chaque année et la quantité de livres, de documentaires et de personnages de films qui tournent autour des animaux en sont une preuve.

Pour plus d’informations, visitez : mangeonslocal.ca/portesouvertes