Voici le jeu par excellence pour rapprocher votre couple

Envie de provoquer des conversations intimes, des rendez-vous romantiques ou de nouvelles activités derrière la porte de la chambre à coucher? Ne cherchez plus, on vous dit comment parvenir à pimenter votre relation de couple.

Notre collaboratrice et professionnelle en sexologie, Kanica Saphan, a récemment lancé ce superbe jeu pour couple .

On ne vous apprend rien en vous disant qu'une connexion plus profonde avec son partenaire mène à une sexualité plus chaude. Bonne nouvelle! Ce jeu de cartes vous apportera les deux.

Offert uniquement en anglais, le jeu Sexology Deck invite les couples à améliorer leur relation existante par le biais de conversations intimes, de rendez-vous romantiques et d'activités sensuelles dans la chambre à coucher.

Un jeu pour raviver la flamme

Ce jeu somptueusement illustré adopte une approche holistique du bien-être relationnel grâce à 60 suggestions qui vont de la recréation de votre premier rendez-vous à la discussion sur les langages de l'amour, en passant par la lecture d'ouvrages érotiques, le partage de fantasmes sexuels, les jeux de pouvoir, l'écriture de lettres d'amour, et bien plus encore!

Rédigée par une professionnelle en sexologie et une thérapeute de couple, chaque carte explique pourquoi l'activité en question est utile et comment elle vous rapprochera en tant que couple.

« J'ai tellement mis de travail sur ce produit afin qu'il soit véritablement et cliniquement légitime, tout en demeurant amusant et léger. Je suis donc super enthousiaste que des gens puissent l'essayer et l'apprécier après deux ans de travail », affirme Mme Saphan, l'autrice de ce jeu, insistant sur le fait que celui-ci est parfait pour les personnes en couple à tous les stades, des nouveaux couples aux couples mariés depuis longtemps.

Courtoisie Amazon

Prix : 28,31 $ pour la version anglophone du jeu sur Amazon

Avec son approche sophistiquée et son design contemporain, le coffret Sexology Deck plaira aux fans d'Esther Perel, de Goop, de Dame et du podcast Sex with Emily, ainsi qu'à tous les couples qui veulent approfondir leur relation et pimenter leur quotidien.

Ce jeu de cartes unilingue anglophone propose des suggestions érotiques, sensuelles, ludiques et romantiques qui s'appuient sur des recherches scientifiques.

De plus, la superbe illustration personnalisée de la boîte et des cartes en fait un joli cadeau pour la Saint-Valentin ou pour l'anniversaire de l'être aimé.