Le secret des experts beauté pour avoir une belle peau en santé

Vous souhaitez adopter une gamme de soins à l’efficacité scientifiquement prouvée pour afficher une peau resplendissante et en bonne santé au quotidien ?

Hautement concentrés en principes actifs, les soins de grade médico-esthétique de la marque SkinCeuticals s’appuient sur plus de 30 années de recherche scientifique pour corriger les signes du vieillissement de la peau et aider à prévenir les dommages liés aux agresseurs environnementaux.

Fondée par le Dr Sheldon Pinnell, SkinCeuticals est la marque no1 d’esthétique médicale au Canada, reconnue comme la référence en antioxydants par les dermatologues, les chirurgiens esthétiques et les médecins de famille.

L’autorité des soins à base de vitamine C

Getty Images

Les études du Dr Pinnell ont mené à la création des paramètres de Duke, sous licence exclusive à SkinCeuticals. Ces derniers précisent les trois facteurs de formulation pour assurer une absorption complète et efficace de la vitamine C par la peau, soit :

- être de la vitamine C pure, aussi appelée acide L-ascorbique ;

- être concentrée entre 10 % et 20 % (sous le seuil de 10 %, la concentration est trop faible et au-dessus de 20 %, la peau est saturée) ;

- être encapsulée dans une formule avec un pH bas (inférieur à 3,5), sinon la pénétration n’est pas optimale.

Formulée de façon éprouvée et optimale, la vitamine C comporte de multiples bienfaits. Cet antioxydant naturel permet notamment de neutraliser les radicaux libres, tels que les rayons UV, la pollution et le stress, qui sont responsables de 80 % du vieillissement prématuré de la peau.

Chez SkinCeuticals, la vitamine C, qui est toujours formulée selon les paramètres de Duke, se décline dans une large gamme de sérums pour traiter tous les types de peau et de problèmes dermatologiques.

Découvrez le sérum antioxydant adapté à vos besoins :

1. Le sérum qui révolutionne l’industrie

Composé de 15 % de vitamine C pure (acide L-ascorbique), de 1 % de vitamine E et de 0,5 % d’acide férulique, le sérum C E Ferulic est le soin antioxydant le plus primé de SkinCeuticals.

Grâce à sa formule unique et brevetée, il permet non seulement d’améliorer l’apparence des rides et des ridules ainsi que la perte de fermeté, mais également d’illuminer le teint. C’est sans oublier qu’il multiplie de huit fois la protection naturelle de la peau contre les agresseurs environnementaux, tels que la pollution, le vent, les rayons UV et la poussière.

D’ailleurs, il est cliniquement prouvé que l’utilisation quotidienne de ce sérum, spécifiquement adapté pour les peaux normales et sèches, permet de réduire jusqu'à 36 % l’apparence des rides et jusqu’à 27 % celle des ridules, en plus de favoriser une augmentation de 37 % de la fermeté.

2. Le sérum qui s’attaque à la décoloration et au teint irrégulier

Saviez-vous que les taches pigmentaires et le teint irrégulier se classent au troisième rang parmi les problèmes cutanés pour lesquels les femmes sont à la recherche d’une solution efficace ?

Spécifiquement conçu pour les peaux normales, grasses et mixtes, le sérum Phloretin CF présente un agencement synergique breveté de 10 % de vitamine C pure (acide L-ascorbique), de 2 % de phloretine et de 0,5 % d’acide férulique permettant de neutraliser les radicaux libres, d’améliorer l’apparence des décolorations et de rehausser l’éclat.

En l’intégrant à votre routine de soins quotidienne, il est démontré que ce sérum permet de réduire jusqu’à 16 % la décoloration de la peau, en plus d'accroître l’éclat de 27 % et d’uniformiser le teint de 20 %.

3. Le sérum qui vient à la rescousse des peaux à tendance acnéique

Pour déloger les pores et améliorer la texture de la peau, misez sur les pouvoirs du sérum Silymarin CF, dont la formule combine 15 % de vitamine C pure (acide L-ascorbique), 0,5 % de silymarine, 0,5 % d’acide férulique et 0,5 % d’acide salicylique.

Résultat : l’utilisation quotidienne de ce soin adapté pour les peaux grasses et mixtes permet de réduire la production de sébum jusqu’à 76 %, d’améliorer la texture de la peau jusqu’à 38 % et la clarté jusqu’à 25 %.

Ce sérum antioxydant sans huile vous offre également une protection environnementale optimale, tout en prévenant l’oxydation du sébum.

Disponible exclusivement dans les cliniques d’esthétique, la marque de soins SkinCeuticals est reconnue pour ses formules de qualité supérieure et pour être la référence mondiale en matière d’antioxydants.