TARTARE DE BŒUF À LA TEX-MEX

PRÉPARATION 20 min - PORTIONS 4

Ingrédients

1 avocat à point (mûr, mais encore légèrement ferme), pelé et coupé en dés

Les zestes et le jus d’une lime bio (ou blanchi)

600 g (1 lb) d'intérieur de ronde ou de filet de bœuf, taillé au couteau en brunoise

3 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge

3 c. à soupe de petites câpres

3 c. à soupe d’oignon rouge haché finement

3 c. à soupe de poivron rouge en brunoise

1 petit Jalapeno épépiné et haché finement

1 c. à soupe de persil plat haché finement

4 c. à soupe de coriandre fraîche ciselée finement

1 c. à soupe de sauce chipotle

Sel et poivre du moulin au goût

Garnitures

Quelques feuilles de coriandre fraîche

Poivrons rouges en brunoises

Oignon rouge en brunoises

Préparation

Étape 1

Dans un bol, mélanger délicatement les dés d’avocats, le jus et les zestes de lime pour empêcher l’oxydation. Réserver à la température ambiante.

Étape 2

Dans un bol en inox bien froid posé sur un autre bol rempli de glace, mélanger d’abord intimement le bœuf et l’huile pour obtenir une préparation souple et pour envelopper et protéger la protéine.

Étape 3

Ajouter au mélange, les câpres, les poivrons, le jalapeño, les oignons, le persil et la coriandre, saler et poivrer du moulin au goût et mélanger délicatement.

Étape 4

Incorporer ensuite la sauce chipotles et la moitié du mélange d’avocat de zeste et de jus de lime, mélanger délicatement à nouveau.

Étape 5

Goûter et rectifier l’assaisonnement en sel, poivre et piquant, au goût.

Étape 6

À l’aide d’un emporte-pièce, dresser le tartare dans 4 assiettes.

Étape 7

Garnir du reste des dés d’avocat et de brunoise d’oignon rouge, de poivrons et de feuilles de coriandre.

Étape 8

Servir accompagné d’une montagne de tortilla.