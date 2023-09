Le 9h45

Des lunchs surprenants, faits avec des restants

Préparer son lunch et ceux des enfants, c’est souvent un casse-tête voire une corvée et on manque parfois d’inspiration. Geneviève O’Gleman nous propose quelques idées faciles et appétissantes qui mettront un peu de oumpf! dans notre boite à lunch.