Hagrid, un chien âgé des plus faciles à vivre, a besoin d'une famille temporaire

La SPCA de Montréal recherche urgemment une famille d’accueil temporaire pour Hagrid, un adorable chien d’expérience facile à vivre et très sociable qui mérite les meilleures chances de retrouver la santé.

Ce beau grand brun au museau grisonnant, âgé d’environ 11 ans, a été trouvé errant et n’a jamais été réclamé.

Son passé est inconnu, mais l’équipe médicale du refuge a constaté qu’il souffrait de plusieurs problèmes de santé non traités, probablement depuis longtemps. Vivre dans une famille aimante, même provisoirement, lui fera le plus grand bien.

Ses difficultés à se déplacer et sa surdité ne freinent pas son envie de sortir et de tout renifler sur son passage.

Il marche d’ailleurs très bien en laisse, sans tirer, et suit son humain avec entrain. Un vieux routier! Mais il faudra respecter son rythme et rester à l’écoute de ses besoins et limites.

Hagrid doit recevoir des soins médicaux et pouvoir se reposer dans un environnement paisible et chaleureux. Les traitements requis seront expliqués en détail à sa famille d’accueil.

Une des merveilleuses qualités d’Hagrid est qu’il s’entend très bien avec ses congénères. Même les chiens les plus grognons apprécient sa présence!

Peut-être sentent-ils qu’Hagrid est un vieux sage qui peut leur apprendre des trucs sur la vie avec des humains?

Étant donné qu’il est en convalescence, Hagrid ne peut pas cohabiter avec des enfants en bas âge, qui pourraient le bousculer involontairement.

Toutefois, les jeunes assez grands pour comprendre le langage canin et respecter les limites de ce bon vieux toutou pourraient bénéficier de sa joie communicative. En effet, il joue avec des peluches comme un chiot!

Si vous avez la chance de rencontrer le doux Hagrid, vous constaterez qu’il est tout simplement impossible de résister à son charme. Lorsqu’il se sent en confiance (généralement en moins d’une minute!), ce gentilhomme roule sur le dos et demande des câlins en se tortillant. Il a beaucoup d’amour à donner.

Vous aimeriez aider un animal aîné qui en a bien besoin? Ouvrez votre cœur et votre maison en devenant famille d’accueil pour Hagrid! Et vous aurez tout à fait le droit de succomber et de l’adopter...

