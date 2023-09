Le 9h45

Canicule: les entreprises sont-elles bien adaptées?

L’été n’a pas dit son dernier mot, on l’a vue cette semaine, et à l’heure où il est de plus en plus question de changements climatiques, il y a lieu de se demander si les entreprises au Québec sont bien préparées pour faire face aux vagues de chaleurs. Annie Boilard, notre spécialiste du monde du travail, en discute ce matin.