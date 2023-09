Le vin Bù Signature Haut-Médoc, nouveau venu de la gamme Bù

C’est bon à boire est une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires

C'EST BON À BOIRE - Notre sommelière, Jessica Harnois, vous présente son tout nouveau vin, de la gamme Bù Signature. Il s’agit d’un bordeaux d’appellation d’origine contrôlée de haute qualité, offert en exclusivité dans l’espace cellier de la SAQ au prix abordable de 18,90 $. Ce Haut-Médoc incarne à merveille l’exceptionnel terroir du vin rouge: Bordeaux. Cette région est particulièrement prisée des consommateurs de la SAQ et occupe une place à part dans le cœur de Jessica Harnois.

Bù Signature Haut-Médoc est un assemblage parfait de cabernet sauvignon et de merlot. Complexe et élégant, ses arômes de fruits noirs rappelant le cassis, la cerise et la mûre, ses tannins soyeux et sa longue finale en bouche sont garants de la qualité propre aux vins de Bordeaux.

Pour plus d’informations, visitez : https://www.vinsbu.ca/signature