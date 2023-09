Voici ce qui améliorerait la mémoire

Une récente étude a démontré que cette simple habitude quotidienne adoptée pendant plusieurs mois peut augmenter de façon spectaculaire les capacités cognitives des personnes âgées. Découvrez de quoi il s'agit dans cet article.

S'exposer aux odeurs la nuit

Si vous aimez adopter de simples habitudes au quotidien pour vivre plus longtemps ou pour améliorer votre santé, vous serez heureux d'apprendre les conclusions de cette récente étude.

Voilà qu'une nouvelle étude publiée dans la revue Frontiers in Neuroscience et relayée par le Daily Mail , nous apprend que s'endormir en sentant de la lavande , de l' eucalyptus ou du romarin pourrait aider à stimuler votre mémoire dans quelques années.

En effet, un simple enrichissement olfactif de la chambre à coucher étendu sur plusieurs mois peut augmenter les capacités cognitives des personnes âgées. Il suffit d'installer un diffuseur d'huiles esssentielles sur la table de nuit afin d'inhaler ces odeurs pendant que vous dormez.

Des volontaires âgés de 60 à 85 ans, qui ont été exposés à des parfums la nuit pendant six mois, ont obtenu de bien meilleurs résultats lors d'un test de mémoire. À la grande surprise des chercheurs, ils ont amélioré leur mémoire de 226 % par rapport à ceux dont l’odorat n’avait pas été exposé au même parfum.

Cette habitude toute simple à adopter offre une « amélioration spectaculaire de la mémoire verbale », selon le docteur en biochimie, Richard Béliveau. « Contrairement aux autres sens, les signaux provenant de l’odorat ont un cheminement différent dans le cerveau », explique-t-il.

L’étude a été réalisée pendant une période de six mois, avec une exposition de deux heures à un parfum différent chaque nuit (rose, orange, eucalyptus, citron, menthe poivrée, romarin et lavande).

Des liens entre la mémoire et l'odorat

Il n'y a rien de tel que le sommeil pour consolider sa mémoire. On ne vous apprend rien non plus en vous disant que les odeurs sont bien souvent liées à des souvenirs et nécessairement, à la mémoire.

Le système olfactif est le système sensoriel le plus direct pour la mémoire. En vieillissant, il n'est pas voir d'observer un déclin de son odorat.

Par ailleurs, la prévalence de la perte de ce sens, aussi appelée anosmie, augmente considérablement après avoir atteint l'âge de 65 ans.

En apparence anodin, ce déficit olfatctif est parfois associé à une perte de matières blanche et grise dans certaine zones du cerveau.

Cela peut être un premier indice d'une maladie neurodégénérative, comme l'Alzheimer ou le Parkinson, notamment.