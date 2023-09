BUZZ - Le pont Champlain a marqué les villes de Montréal et Brossard pendant plus de 57 ans. La déconstruction achève et des milliers de personnes ont pu recevoir un rivet du pont d’origine en souvenir. Une grande distribution a été organisée ce week-end et on parle avec Nathalie Lessard, la directrice des communications de Ponts Jacques Cartier et Champlain.