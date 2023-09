TOP 5 des meilleurs engrais d'automne pour la pelouse

L'application d'un engrais à gazon au printemps est pratiquement un automatisme, mais il est tout aussi important d'en prévoir une aussi l'automne venu. Voici notre TOP 5 des meilleurs engrais pour protéger votre pelouse durant la saison morte.

Saviez-vous que l’automne était le meilleur moment pour s'occuper de l'entretien de la pelouse? Ce n'est pas qu'au printemps et en été qu'on doit aérer, nourrir, arroser et tondre la pelouse alors que le gazon est en forte période de croissance. Il est cependant essentiel d'entretenir sa pelouse l'automne venu. C'est par ailleurs le même moment de l'année pour le faire.

Le gazon doit absorber de bons nutriments et recevoir toutes les bonnes choses dont il a besoin pour croître de façon considérable durant les mois d'automne et d'hiver. Elle doit faire le plein pour survivre et continuer de se développer durant la période dormante.

Fertiliser sa pelouse à l'automne

Fertiliser le gazon en automne est la chose la plus importante et la plus efficace pour vous assurer d’avoir une pelouse luxuriante au printemps, après la fonte des neiges. Vous nous remerciez au printemps!

Mettez toutes les chances de votre côté en appliquant un engrais pour l’hiver contenant un taux élevé de potassium, un élément essentiel à la survie de votre pelouse pendant la saison froide.

Les 5 meilleurs engrais à gazon d'automne

L' engrais à gazon premium protection automne et hiver 10-0-32 de PRO-MIX nourrit et répare votre pelouse, en plus de lui fournir de la matière organique grâce à la tourbe qu’il contient. Son mélange spécial de nutriments aide à renforcer et protéger le système racinaire de votre gazon, pour une pelouse saine et luxuriante au printemps. Grâce au stimulant végétal naturel contenu dans cet engrais, obtenez une meilleure croissance du gazon et une plus grande résistance aux stress en vue du printemps.

Prix : 44,99 $ chez Canac

Aidez votre pelouse à résister au froid hivernal en appliquant cet engrais d'automne pour pelouse C-I-L . Cet engrais pour pelouse est enrichi de potasse et améliorera la résistance aux conditions hivernales, à la sécheresse et aux maladies. Cet engrais d'automne aide à densifier la pelouse et réduit les mauvaises herbes.

Prix (en solde) : 32,99 $ chez Canac

Intelligemment formulé pour préparer votre pelouse aux éléments hivernaux intenses, l' engrais à pelouse d'automne Golfgreen renferme une formule à action rapide créée à partir d'un mélange d'azote, de phosphore et de potassium. Cet engrais à pelouse vous aider à préparer votre pelouse pour l'hiver en épaississant le gazon et en réduisant les mauvaises herbes.

Prix (en solde) : 31,99 $ chez Canadian Tire

Conçu pour aider votre pelouse à affronter la saison froide, l’ engrais d'automne pour pelouse C-I-L est un bon achat! Enrichi de potasse, ce produit rendra votre pelouse plus résistante aux conditions hivernales, à la sécheresse et aux maladies. On l'applique vers la fin août ou tôt en septembre.

Prix : 40,99 $ chez Home Hardware

Il est temps de préparer votre pelouse pour l'hiver avec l' engrais d'automne pour la pelouse Scotts . Cet engrais sans phosphate fournit les nutriments dont votre pelouse a besoin pour être mieux à même de résister au stress de l'hiver. Le printemps suivant, votre pelouse vous remerciera en verdissant rapidement. Voilà une raison de plus d'aimer l'automne!

