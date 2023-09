Tout savoir sur la Lune rouge

La Lune rouge, aussi appelée Lune cuivrée ou Lune de sang, est un phénomène astronomique qui se produit durant les éclipses de Lune ou lorsque la Lune est basse sur l’horizon. La Pleine Lune se teinte d’une mystérieuse couleur rouge-orangée environ deux fois par année offrant un spectacle céleste nocturne qui captivent toutes les cultures depuis des millénaires. Que ce soit d’un point de vue scientifique ou pour ses influences spirituelles, cet événement unique ne laisse personne indifférent.

• À lire aussi > Pleine Lune : Calendrier lunaire 2023

Qu’est-ce qu’une éclipse de Lune :

Les éclipses lunaires surviennent lorsque la Lune, la Terre et le Soleil sont alignés et que l’ombre de la Terre se projette sur la Lune. La lumière du Soleil éclairant la Lune est filtrée en traversant l’atmosphère terrestre. C’est cette lumière diffuse qui confère la couleur rougeâtre à la Lune. C’est d’ailleurs le même phénomène optique qui se produit à chaque fois que la Lune est basse sur l’horizon.

Lors d’une éclipse de Lune, on utilise l’échelle de Danjon pour évaluer l’apparence et mesurer la luminosité de la Lune. C’est l’astronome André Danjon, directeur de l’Observatoire de Paris de 1945 à 1963, qui est à l’origine de ce classement composé de 5 graduations :

0 : éclipse très sombre ; la Lune est pratiquement invisible.

1 : éclipse sombre, grise ou brune ; les détails lunaires sont difficiles à percevoir.

2 : éclipse rouge foncé ; le centre de l’ombre est très sombre, la zone périphérique est plus claire.

3 : éclipse rouge brique ; le bord de l’ombre est gris tirant vers le jaune assez clair.

4 : éclipse brillante avec une teinte cuivrée ou orangée ; la bordure est bleutée et très lumineuse.

AxelRedder - stock.adobe.com

Les significations spirituelles de la Lune rouge

La magie lunaire

La Lune est un symbole féminin, elle représente la fécondité, la grâce et les nombreux mystères de la féminité. D’ailleurs, les différentes phases de la Lune ont une grande influence sur notre état physique et nos émotions. La Pleine Lune est le moment où la magie est la plus puissante, une période propice aux rituels de protection et de purification. La lumière de la Pleine Lune est idéale pour recharger vos pierres naturelles et activer leurs bienfaits.

Un moment idéal d’introspection

La Lune de sang est un phénomène céleste riche en symbole ésotérique. Elle est le signe du renouveau et de la transformation personnelle. Que ce soit sur le plan affectif ou spirituel, la Lune rouge est propice à la croissance individuelle. Oubliez les prophéties sur l’apocalypse, la Lune rouge est synonyme de protection, succès et délivrance. Profitez de cette occasion unique pour prier ou pratiquer vos rituels énergétiques favoris.

Un événement privilégié pour honorer nos ancêtres et les divinités

Pour certaines cultures ancestrales, La Lune rouge est un moment sacré pour entrer en relation avec les esprits. La Lune de sang améliore les perceptions extra-sensorielles ce qui facilite les connexions avec nos racines spirituelles et les divinités.

lukszczepanski - stock.adobe.com

Quelles sont les dates des prochaines lunes rouges ?