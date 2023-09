Une recette simple, saine et gourmande pour la boîte à lunch

Les vacances d’été maintenant terminées, l’heure est venue de reprendre la routine. Le mot d’ordre, cette année ? Simplifier le retour au travail et à l’école de la maisonnée.

Le chef Hugo Saint-Jacques est d’avis que la préparation des repas ne devrait pas être un casse-tête pour les parents, qui ont déjà leur lot de responsabilités à gérer ! À l’occasion de la rentrée, il s’est rendu dans l’une des 11 succursales de la chaîne québécoise de supermarchés santé Avril pour faire le plein de produits sains et gourmands pour la boîte à lunch, mais aussi pour remplir son panier des produits nécessaires pour sa recette... qui fera autant le bonheur des petits que des grands !

Recette de Rouleaux printaniers au poulet, menthe et légumes croquants :

INGRÉDIENTS



ROULEAUX

8 feuilles de riz

4 tasses (1 litre) d'eau froide

8 feuilles de laitue Boston

2 petits concombres libanais

2 carottes nantaises pelées

1 mangue mûre

4 radis

1 petit oignon rouge

12 feuilles de menthe

1⁄2 bouquet de coriandre

2 tasses (500ml) poulet cuit effiloché

1⁄2 tasse (125ml) mayonnaise kewpie

SAUCE POUR TREMPER

1 lime (jus et zeste)

1⁄2 tasse (125ml) de sauce chili sucré

2 c. à soupe (30ml) de sauce soja

1 c. à soupe (15ml) de graines de sésame noire et blanche

PRÉPARATION

Tailler les légumes et la mangue en juliennes fines et réserver au frais. Ciseler la coriandre et réserver au frais. Effilocher le poulet cuit puis réserver au frais. Verser l’eau dans un grand bol et y faire tremper les feuilles de riz entre 40 et 60 secondes. Ensuite, les retirer et les égoutter de tout excès d’eau et les disposer sur un poste de travail propre. Garnir avec une feuille de laitue, la julienne de légumes, la mangue, le poulet, un trait de mayonnaise kewpie et terminer avec les fines herbes. Rabattre les côtés de la feuille de riz sur les garnitures suivis de la partie proche de vous et rouler tout en effectuant une légère pression vers vous pour en faire un beau rouleau bien serré. Répéter l’opération pour les suivantes. Pour la sauce, combiner tous les ingrédients, assaisonner au goût et servir dans de petits contenants hermétiques. Pour les lunchs, l’idéal est d’emballer les rouleaux individuellement dans une pellicule plastique.

*S'assurer que les feuilles de riz ne se touchent pas afin d’éviter qu’elles collent entre elles.

En manque de temps pour cuisiner ?

Avec leur offre de prêts-à-manger et de produits cuisinés Avril naturellement, Avril vient à la rescousse des parents aux prises avec un horaire chargé, qui souhaitent tout de même offrir des repas sains et nourrissants à leur famille. Des bols-repas aux wraps, en passant par les mijotés et les quiches, il s’agit d’options intéressantes pour compléter le menu de la semaine ou encore les boîtes à lunch !

5 collations à insérer dans la boîte à lunch pour la rentrée

Avril est la destination de choix pour une rentrée simplifiée. En plus d’y faire notre épicerie pour les repas de la semaine, on s’y rend pour garnir notre garde-manger de collations saines, gourmandes (et pour plusieurs, sans allergènes) pour la boîte à lunch. Voici quelques suggestions !

1. Rouleaux 100 % fruits, Bear

Offerts en cinq saveurs distinctes (framboise, fraise, mangue, cassis et pomme), ces rouleaux – uniquement composés de fruits et sans sucre ajouté – feront le plaisir des petits, c’est assuré !

2. Barres granola tendres biologiques, Prana bio

Au moment de choisir une collation de type barre, il est important de s’assurer qu’elle soit sécuritaire pour tous les enfants de l’école. Mention spéciale à ces barres granola faites d’avoine du Québec, sans gluten, sans allergènes... et donc sans soucis !

3. Yogourt végétal avec probiotiques, saveur cerise, Silk

À base de noix de coco, ce yogourt végétalien (donc sans produits laitiers) est non seulement délicieux, mais renferme aussi des cultures probiotiques actives qui aident à maintenir une flore intestinale saine, pour une bonne santé globale.

4. Craquelins soufflés biologiques, Made Good

Savoureux et ludiques, ces petits craquelins soufflés au cheddar en forme d’étoile sont exempts des allergènes les plus courants, tels que les produits laitiers et le gluten.

5. Frappé biologique Rococoa, Greenhouse

Les plus-values de cette boisson aux amandes chocolatée: elle est faite d’ingrédients biologiques première qualité (beurre d’amandes, avoine sans gluten, cacao, etc.) et renferme 6 grammes de protéines.

Découvrez tous les essentiels pour une rentrée simplifiée chez les supermarchés santé Avril !