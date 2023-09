Le 9h45

La cigale, la fourmi et... la biologie

Il a fait chaud dernièrement et on les a entendues pas mal : les cigales. Ce matin Boucard Diouf est avec nous et nous parlera de cet insecte fascinant. Il en profitera pour revisiter la célèbre fable de La Fontaine, La cigale et la fourmi et nous dire si c’est biologiquement vrai ce qu’on y lit...