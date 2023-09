P-A Méthot débarque dans vos écrans avec « Brasserie chez P-A »

Entrevue

P-A Méthot débarque dans vos écrans

Les 14 et 21 septembre prochains on pourra voir sur les ondes de TVA les deux premiers épisodes d’une heure de la série « Brasserie chez P-A ». Enregistré devant public et accompagné d’un orchestre maison, l’humoriste P-A Méthot réunis des gens de différent horizon tous unis par un même sujet pour venir en discuter dans son bar et à 10h, il vient nous parler de ce projet plutôt festif!

