Voici comment intégrer plus de fibres à son alimentation au quotidien

Si le bien-être se trouve quelque part entre une alimentation équilibrée et un rythme de vie actif, il faut dire que les fibres y jouent un rôle essentiel. Lorsqu’elles sont prises sur une base quotidienne, elles contribuent au maintien de la santé globale.

Elles favorisent, entre autres, la régularité du transit intestinal, de la santé digestive, de l’appétit et du taux de sucre dans le sang, en plus d’aider à réduire le taux de cholestérol et le risque de certaines maladies.

Les fibres se trouvent en plus grande quantité dans certains aliments, comme les fruits et les légumes, les pains faits de grains entiers à 100 % ainsi que les légumineuses. Toutefois, même si elles sont omniprésentes dans notre alimentation, la majorité d’entre nous n’en consomme pas suffisamment. Parfois, l’ajout d’un supplément suffit à fournir l’apport quotidien nécessaire.

Concrètement, comment passer de la théorie à la pratique ? Puisqu’une habitude le devient avec le temps, à force de la répéter, Metamucil lance le défi d’ajouter des fibres à sa routine quotidienne pendant 14 jours consécutifs pour commencer à se sentir plus léger et ainsi soulager l'irrégularité.

Metamucil se présente sous plusieurs formes, saveurs et textures. Les poudres, sans sucre ou édulcorant, peuvent être intégrées à un smoothie ou un muffin. En choisissant une saveur à l’orange, à la limonade rose ou à la baie, la poudre peut alors être dissoute dans une boisson froide.

Les capsules, avec ou sans calcium, sont souvent choisies pour leur format pratico-pratique. Il en va de même pour les Gummies – un nouveau produit Metamucil – qui sont faciles à ingérer. Les fibres viennent aussi sous forme de biscuits : les Fibre Thins, en portions individuelles de 5 grammes. Enfin, Metamucil Premium Blend Powder est une formule 4 en 1, faite avec des extraits de stévia.

En augmentant la quantité de fibres dans son alimentation de façon progressive et en buvant de plus grandes quantités d’eau, les ballonnements et les crampes abdominales commenceront à disparaître pour donner une impression de légèreté.

Voici 5 autres façons d’intégrer des fibres à votre alimentation :

1. Smoothie frais

Getty Images

Simple, mais efficace, ce truc permet d’intégrer une grande quantité de fibres, sans déployer trop d’efforts. Le matin, plutôt que de vous couler un grand verre de jus, préparez-vous un smoothie frais. Ajoutez une banane, des graines de chia, du yogourt grec et la poudre de Metamucil dans le malaxeur pour réaliser cette recette !

2. Pois chiches assaisonnés

Getty Images/iStockphoto

Tout garde-manger qui se respecte possède, derrière ses portes battantes, une boîte de pois chiches. Après les avoir rincés à l’eau, étalez-les sur une plaque à cuisson et assaisonnez-les avec les épices de votre choix : poudre d’oignon, paprika fumé ou cumin. Riches en fibres et en protéines, les légumineuses sont une excellente option de collation pour satisfaire les fringales d’après-midi.

3. Kale croustillant

Getty Images

Le kale est l’un des légumes qui possèdent le plus de fibres. Ce superaliment a plus d’un tour dans son sac : lorsqu’il est cuit au four avec de l’huile d’olive, du sel et des épices, il devient croustillant à souhait. Il s’agit d’une alternative saine et délicieuse aux chips traditionnelles.

4. Purée de légumes

Getty Images/iStockphoto

Puisque la pomme de terre n’est pas très riche en fibres, il peut être intéressant d’intégrer de nouveaux ingrédients à sa purée. Par exemple, les patates douces, les carottes et les pois chiches vont rehausser les saveurs d’une purée, tout en augmentant votre apport en fibres. Assaisonnez-les avec des herbes fraîches et des épices pour varier les plaisirs !

5. Yogourt glacé

Getty Images

Pour avoir à portée de main une collation saine, il suffit de réduire des fruits frais ou congelés à du yogourt nature, de façon à obtenir une purée lisse, riche en fibres. Une fois que le mélange est versé dans les moules à sucettes, il ne reste qu’à attendre quelques heures avant de se régaler.

Le défi de deux semaines Metamucil vous propose de mettre votre bien-être au premier plan. En vous inscrivant, vous recevrez votre dose de motivation quotidienne, qui comprend des trucs et astuces, des recettes ainsi qu’un bon de réduction.