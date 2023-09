Les meilleurs rabais de la semaine du 14 septembre en épicerie

Envie d’épargner gros sur votre facture d’épicerie? Notre collaboratrice, Miss Econome, vous dit quelles sont les aubaines en circulaire dont il faut absolument profiter pour la semaine du 14 septembre 2023.

Si vous en avez assez de payer trop cher pour des aliments qui peuvent vous coûter moins, cette chronique hebdomadaire est pour vous.

L’entrepreneure Marilyne Gagné derrière la plateforme Miss Econome* nous conseille de se ruer vers ces aubaines du jeudi 14 septembre au mercredi 20 septembre 2023.

Les rabais sont d'ailleurs excellents cette semaine. Faites des provisions en vue des mois d'automne!

LES 38 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 14 AU 20 SEPTEMBRE

MAXI

Boeuf haché maigre frais à 3,77 $/lb (économisez 34 %)

Pilons de poulet frais à 1,88 $/lb (économisez 56 %)

Filet de morue, sole, tilapia, pangasius, saumon rose à 5,88 $ (économisez jusqu'à 34 %)

Pois Le Sieur ou légumes Géant vert à 4 pour 4,88 $

Beurre Lactancia à 4,44 $ (économisez jusqu'à 43 %)

Framboises à 1,88 $ (économisez 52 %)

Poivrons verts ou doux assortis à 2,88 $ (économisez 42 %)

Pâtes alimentaires Italpasta à 77¢

Friandises glacées Drumstick Nestlé (18 unités) à 15,99 $ pour les membres et èa 20,99 $ pour les non-membres

Confiture Dora à 2,88 $

Au menu cette semaine : cette recette de poulet confit et laqué de notre chef Jonathan Garnier avec les pilons en spécial chez Maxi . Réalisée au four ou sur le barbecue, cette recette plaira aux plus gourmands sans que vous ayez à trop vous casser la tête. Prévoyez une vinaigrette à salade et une sauce barbecue du commerce et le tour est joué!

SUPER C

Épaule picnic de porc à 1,88 $/lb (plus de 45 % d'économie)

Oeufs (12) à 2,44 $ (38 % d'économie)

Fromage Black Diamond (400 g) à 4,47 $ (44 % d'économie)

Raisins à 1,67 $/lb (plus de 50 % d'économie)

Poires à 99¢/lb (plus de 50 % d'économie)

Brocoli à 99¢ (plus de 50 % d'économie)

Hummus Fontaine Santé à 2,99 $ (jusqu'à 2 $ d'économie)

Courges assorties à 99¢/lb

Fraises à 2,99 $

Pour les cuistots prêts à faire entrer l'automne dans la maison, ce potage de courge poivrée au miel, tournesol rôti et copeaux de fromage cheddar est tout indiqué pour la grisaille attendue cette semaine! Faites le plein de courges assorties en circulaire chez Super C jusqu'au 20 septembre.

METRO

Filet de porc frais à 3,99 $/lb

Mûres à 4 pour 5 $

Poivrons verts à 99¢

Chou-fleur à 2 pour 4 $

Chou vert à 47¢/lb

Biscuits Breton à 1,99 $

Biscuits Pattes d'ours minis à 1,99 $

Si le barbecue n'est pas encore rangé pour la saison automnale, on vous suggère de cuisiner cette recette de paillardes de porc, dijon et romarin, sauce froide façon charcutière. En spécial cette semaine chez Metro , le filet de porc est savoureux, toujours tendre et économique. Bref, il a tout pour plaire au menu en plein mois de septembre!

IGA

Saucisses La Fernandière à 3,99 $

Céleri à 99¢

Yogourt Activia à 2,64 $

Fromage Feta à 4,99 $

Les légumes de saison nous donnent envie de cuisiner cette recette de tomates farcies savoureuses. Prenez la protéine de votre choix. Ce pourrait être du poulet haché, du veau, du boeuf ou même la chair à saucisses. Les rabais sur les saucisses et le fromage feta tombent à point chez IGA cette semaine pour servir ce délicieux mets!

WALMART

Pommes de terre tout usage (10 lbs) à 1,94 $ (économisez 3,03 $)

Avocats à 1,84 $ (économisez 3,13 $)

Brisures de chocolat Chipits à 2,97 $ (économisez 1,30 $)

Farine Five Roses à 11,97 $ (économisez 7 $)

TIGRE GÉANT

Tomates raisins en chopine à 1,97 $

ADONIS

Poitrines de poulet à 4,77 $/lb

Aubergines à 99¢/lb

Laitue romaine à 2 pour 4 $

